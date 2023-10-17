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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Литва - Венгрия
Литва - Венгрия: обзор матча 17 октября 2023
Литва
17.10.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа G, 8 тур
2 : 2
Завершен
Венгрия
20'
Ф. Черных
36'
П. Сирвис
67'
Д. Собослаи (П)
82'
Б. Варга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Литва - Венгрия
90'
+2
Замена
Б. Болла
️️️️
Р. Салаи
90'
+2
Замена
М. Адам
️️️️
Б. Варга
Желтая карточка
Ю. Ласицкас
90'
Замена
А. Новиковас
️️️️
В. Сливка
90'
82'
ГОЛ! 2:2!
Б. Варга
Пас отдал
Д. Собослаи
Замена
М. Бенета
️️️️
П. Сирвис
76'
74'
Желтая карточка
А. Фиола
Желтая карточка
К. Казуколовас
71'
67'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Собослаи
Замена
Э. Янкаускас
️️️️
Ф. Черных
64'
62'
Замена
К. Шобот
️️️️
Л. Него
55'
Желтая карточка
Д. Собослаи
46'
Замена
К. Стайлс
️️️️
Д. Газдаг
46'
Замена
Ж. Надь
️️️️
М. Керкез
ГОЛ! 2:0!
П. Сирвис
Пас отдал
Г. Гинейтис
36'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Черных
Пас отдал
Э. Гирдвайнис
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Литва
21
Витаутас Черняускас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
11
Элигиюс Янкаускас
ПВ
14
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
18
Жолт Надь
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
5
Габор Салаи
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
17
Каллум Стайлс
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
23
Кевин Шобот
ПВ
9
Мартин Адам
ЦФ
4-4-2
12
Зубас
13
Ласицкас
20
Лекиатас
4
Гирдвайнис
17
Сирвис
3
Уткус
14
Сливка
15
Гинейтис
6
Воробьевас
9
Паулаускас
10
Черных
3-2-2-2-1
1
Дибус
4
Салаи
2
Ланг
5
Фиола
7
Него
11
Керкез
16
Газдаг
8
Надь
20
Салаи
10
Собослаи
19
Варга
17
Сирвис
5
Бенета
5
Бенета
17
Сирвис
14
Сливка
11
Новиковас
11
Новиковас
14
Сливка
10
Черных
11
Янкаускас
11
Янкаускас
10
Черных
16
Газдаг
17
Стайлс
17
Стайлс
16
Газдаг
11
Керкез
18
Надь
18
Надь
11
Керкез
20
Салаи
14
Болла
14
Болла
20
Салаи
7
Него
23
Шобот
23
Шобот
7
Него
19
Варга
9
Адам
9
Адам
19
Варга
Остались в запасе
Литва
Венгрия
21
Витаутас Черняускас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
14
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
12
Петер Гулачи
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
2
Аттила Мокши
ЦЗ
5
Габор Салаи
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
13
Михалы Ката
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
21
Витаутас Черняускас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
14
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Остались в запасе
12
Петер Гулачи
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
2
Аттила Мокши
ЦЗ
5
Габор Салаи
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
13
Михалы Ката
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Литва - Венгрия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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