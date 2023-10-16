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    Ярошик назвал лучшего игрока первой трети сезона РПЛ

    Экс-тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам 11 туров сезона-2023/24.

    «Краснодар» заслуженно занимает первое место. Не скажу, что у них есть Месси, но есть такой интересный игрок, как Эдуард Сперцян. Он один из ведущих игроков в России.

    Не зря к нему есть интерес из Европы. Это даст ему дополнительный стимул выкладываться и концентрироваться еще лучше на тренировках, играх.

    Если «Краснодар» будет лидировать и дальше, вряд ли его отпустят. Хотя знаете, может поступить такое предложение, что клуб не сможет устоять и отпустит Эдо. Но то, что им интересуются топ-клубы, – супер!» – сказал Ярошик.

    • «Краснодар» набрал 27 очков в 11 турах РПЛ.
    • Отрыв от 2-го места – 6 баллов.
    • Сперцян в этом сезоне забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах во всех турнирах.

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    Источник: Sport24

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