Ярошик назвал лучшего игрока первой трети сезона РПЛ

Экс-тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам 11 туров сезона-2023/24.

«Краснодар» заслуженно занимает первое место. Не скажу, что у них есть Месси, но есть такой интересный игрок, как Эдуард Сперцян. Он один из ведущих игроков в России.

Не зря к нему есть интерес из Европы. Это даст ему дополнительный стимул выкладываться и концентрироваться еще лучше на тренировках, играх.

Если «Краснодар» будет лидировать и дальше, вряд ли его отпустят. Хотя знаете, может поступить такое предложение, что клуб не сможет устоять и отпустит Эдо. Но то, что им интересуются топ-клубы, – супер!» – сказал Ярошик.