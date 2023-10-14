Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Губерниев рассказал, чем его удивил Абаскаль

14 октября 2023, 22:23
3

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев считает, что «Спартаку» стоит отправить главного тренера Гильермо Абаскаля в отставку.

«Меня удивил Абаскаль. Я думал, что он гораздо более думающий человек, а он эмоциональный, импульсивный, не держит удар. Я уже назвал его «тeплым», он и продолжает быть «тeплым». Но поскольку руководство «Спартака» берeт на вооружение путь «Рубина» с Леонидом Слуцким, когда тоже доверяли, доверяли, а потом свалились в первый дивизион, тут ничего странного нет. Своя рука – владыка.

С положительной точки зрения удивляет абсолютно грамотная история взаимодействия руководства и тренеров в «Краснодаре». Я совсем не удивлeн, что команда сейчас так высоко.

Очень рад, что «Локомотив», которому я предрекал борьбу как минимум за медали, тоже остаeтся в строю. Там не без игровых проблем, но в целом возвращается всe к очень грамотному менеджменту. И Михаил Галактионов старается не отставать, и набор футболистов неплохой. Борьба будет продолжаться. Интересный чемпионат», – сказал Губерниев.

  • Абаскаль в «Спартаке» с прошлого года.
  • Команда идет в РПЛ 5-й.
  • Контракт испанца действует до 2025 года.

Еще по теме:
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо» 2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо» 4
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо» 10
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Рубин Слуцкий Леонид Абаскаль Гильермо Губерниев Дмитрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1697311665
Ничто Губерниев, говорит о тренере с лицензией UEFA категории Pro!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1697314455
Правильно рассуждает Губер. Интересно, это его личное мнение или у кого-то подслушал?
Ответить
subbotaspartak
1697348989
Губа, греби из футбола
Ответить
Главные новости
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
16:35
1
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
1
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
3
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
4
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
4
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Все новости
Все новости
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
3
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
2
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
4
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
4
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
3
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
3
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
4
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
4
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
5
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+