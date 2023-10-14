Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев считает, что «Спартаку» стоит отправить главного тренера Гильермо Абаскаля в отставку.

«Меня удивил Абаскаль. Я думал, что он гораздо более думающий человек, а он эмоциональный, импульсивный, не держит удар. Я уже назвал его «тeплым», он и продолжает быть «тeплым». Но поскольку руководство «Спартака» берeт на вооружение путь «Рубина» с Леонидом Слуцким, когда тоже доверяли, доверяли, а потом свалились в первый дивизион, тут ничего странного нет. Своя рука – владыка.

С положительной точки зрения удивляет абсолютно грамотная история взаимодействия руководства и тренеров в «Краснодаре». Я совсем не удивлeн, что команда сейчас так высоко.

Очень рад, что «Локомотив», которому я предрекал борьбу как минимум за медали, тоже остаeтся в строю. Там не без игровых проблем, но в целом возвращается всe к очень грамотному менеджменту. И Михаил Галактионов старается не отставать, и набор футболистов неплохой. Борьба будет продолжаться. Интересный чемпионат», – сказал Губерниев.