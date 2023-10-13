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    • «Ювентус» и «Лацио» просматривали двух игроков РПЛ в матче сборной Армении

    «Ювентус» и «Лацио» просматривали двух игроков РПЛ в матче сборной Армении

    Топ-клубы Серии А изучают варианты усиления состава среди футболистов, выступающих в России.

    Скауты «Ювентуса» просматривали хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, скауты «Лацио» – защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

    За их игрой следили в ходе матча отбора Евро-2024 между сборными Латвии и Армении (2:0).

    • Сперцян в этом сезоне забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах. Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • В активе Тикнизяна 5+3 в 15 играх в составе «Локо». Его оценивают в 5 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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