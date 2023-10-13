«Ювентус» и «Лацио» просматривали двух игроков РПЛ в матче сборной Армении

Топ-клубы Серии А изучают варианты усиления состава среди футболистов, выступающих в России.

Скауты «Ювентуса» просматривали хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, скауты «Лацио» – защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

За их игрой следили в ходе матча отбора Евро-2024 между сборными Латвии и Армении (2:0).