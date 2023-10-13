«Ювентус» и «Лацио» просматривали двух игроков РПЛ в матче сборной Армении

Топ-клубы Серии А изучают варианты усиления состава среди футболистов, выступающих в России.
Скауты «Ювентуса» просматривали хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, скауты «Лацио» – защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.
За их игрой следили в ходе матча отбора Евро-2024 между сборными Латвии и Армении (2:0).
- Сперцян в этом сезоне забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах. Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- В активе Тикнизяна 5+3 в 15 играх в составе «Локо». Его оценивают в 5 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»