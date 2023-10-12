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    • Сутормин раскрыл, какую музыку слушают в раздевалке «Зенита»

    Сутормин раскрыл, какую музыку слушают в раздевалке «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о музыкальных предпочтениях внутри команды.

    – Ты говорил, что после ухода Дзюбы в раздевалке стало тише, но не скучнее. Кто сейчас держит команду?

    – Миша Кержаков часто шутит. Кто-то еще из наших тоже может, да и бразильцы. Главные, наверное, Кержаков и Барриос – они отвечают за атмосферу. Кстати, Вильмар еще и за музыку.

    – Включает латиноамериканскую музыку?

    – Не всегда. Получается такой микс нашей музыки и латиноамериканской. Видимо, как-то по чартам находят или им кто-то подсказывает. Например, Zivert у нас часто включают. Где-то сами проявляем инициативу, ставим «Короля и Шута». Никто не обижается, скажем так.

    • «Зенит» набрал 20 очков в 11 турах РПЛ.
    • Петербуржцы занимают 3-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 баллов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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