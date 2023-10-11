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Сутормин высказался о срыве трансфера из «Зенита» в ЦСКА

11 октября 2023, 18:41
1

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА этим летом. Московский клуб хотел подписать игрока, но петербуржцы отказались его отпускать.

«Насколько я знаю, был интерес, велись переговоры. Но я остался в «Зените».

Для меня ЦСКА был хорошим вариантом. Знаю тренера, город. Но сложилось так, как сложилось. Я нисколько не жалею. Значит, все так и должно быть. Вопросов не задавал. Знаю, что нужен еще команде.

На тему трансфера с Федотовым не общались. Я знал ситуацию, Владимир Валентинович тоже. Больше разговаривали на футбольные темы. После игры в Москве не удалось, но после Суперкубка – да. Но опять же об игре, о финале. А не о трансферных делах», – сказал Сутормин.

  • Сутормин провел за «Зенит» 10 матчей во всех сезонах.
  • Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2025 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Сутормин Алексей
Комментарии (1)
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Мортус
1697045469
Полтоса жалко коням.
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