Сутормин высказался о срыве трансфера из «Зенита» в ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА этим летом. Московский клуб хотел подписать игрока, но петербуржцы отказались его отпускать.

«Насколько я знаю, был интерес, велись переговоры. Но я остался в «Зените».

Для меня ЦСКА был хорошим вариантом. Знаю тренера, город. Но сложилось так, как сложилось. Я нисколько не жалею. Значит, все так и должно быть. Вопросов не задавал. Знаю, что нужен еще команде.

На тему трансфера с Федотовым не общались. Я знал ситуацию, Владимир Валентинович тоже. Больше разговаривали на футбольные темы. После игры в Москве не удалось, но после Суперкубка – да. Но опять же об игре, о финале. А не о трансферных делах», – сказал Сутормин.