Легионер ЦСКА заявил о желании играть за клуб до конца карьеры

Защитник ЦСКА Виллиан Роша заявил, что хочет выступать за московский клуб всю карьеру.
Ранее агент футболист Маркос Тито сообщил, что не произносил слова о радости игрока от возможного ухода из клуба.
– Готов до конца карьеры играть за ЦСКА?
– Это вопрос к руководству клуба. Важно, как они захотят.
– А лично ты?
– Да. Сказал не раз, что очень счастлив в ЦСКА, надеюсь продолжать играть за этот клуб и вписывать свое имя в его историю.
- ЦСКА купил 28-летнего Виллиана год назад у «Портимоненсе» за 2 миллиона евро.
- Сейчас игрок стоит 7 миллионов.
- Контракт Виллиана действует до 2025 года.
Источник: Sport24