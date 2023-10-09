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    • Легионер ЦСКА заявил о желании играть за клуб до конца карьеры

    Легионер ЦСКА заявил о желании играть за клуб до конца карьеры

    Защитник ЦСКА Виллиан Роша заявил, что хочет выступать за московский клуб всю карьеру.

    Ранее агент футболист Маркос Тито сообщил, что не произносил слова о радости игрока от возможного ухода из клуба.

    – Готов до конца карьеры играть за ЦСКА?

    – Это вопрос к руководству клуба. Важно, как они захотят.

    – А лично ты?

    – Да. Сказал не раз, что очень счастлив в ЦСКА, надеюсь продолжать играть за этот клуб и вписывать свое имя в его историю.

    • ЦСКА купил 28-летнего Виллиана год назад у «Портимоненсе» за 2 миллиона евро.
    • Сейчас игрок стоит 7 миллионов.
    • Контракт Виллиана действует до 2025 года.

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    Источник: Sport24

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    09.10.2023 15:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6432

      AtticusFinch 9 часов назад

      Никогда не говори никогда)

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