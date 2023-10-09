Легионер ЦСКА заявил о желании играть за клуб до конца карьеры

Защитник ЦСКА Виллиан Роша заявил, что хочет выступать за московский клуб всю карьеру.

Ранее агент футболист Маркос Тито сообщил, что не произносил слова о радости игрока от возможного ухода из клуба.

– Готов до конца карьеры играть за ЦСКА?

– Это вопрос к руководству клуба. Важно, как они захотят.

– А лично ты?

– Да. Сказал не раз, что очень счастлив в ЦСКА, надеюсь продолжать играть за этот клуб и вписывать свое имя в его историю.