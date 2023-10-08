Агент Виллиана: «Игрок был бы рад покинуть ЦСКА»

Маркос Тито, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, допустил зимний уход игрока.

«Виллиан твердо стоит на ногах в ЦСКА. Покинет ли он клуб зимой? Он рад возможному уходу. Все будет зависеть от того, поступит ли предложение, которое всех устроит. Но на данный момент ничего нет. Пока Виллиан сосредоточен на ЦСКА», – сказал Тито.