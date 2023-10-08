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    Агент Виллиана: «Игрок был бы рад покинуть ЦСКА»

    Маркос Тито, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, допустил зимний уход игрока.

    «Виллиан твердо стоит на ногах в ЦСКА. Покинет ли он клуб зимой? Он рад возможному уходу. Все будет зависеть от того, поступит ли предложение, которое всех устроит. Но на данный момент ничего нет. Пока Виллиан сосредоточен на ЦСКА», – сказал Тито.

    • ЦСКА купил 28-летнего Виллиана год назад у «Портимоненсе» за 2 миллиона евро.
    • Сейчас игрок стоит 7 миллионов.
    • Контракт Виллиана действует до 2025 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:34
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +119

      E5 4 часа назад

      не мудренно, с такими напами все желание отпадет играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +596

      odessakmv 4 часа назад

      особенности гугл-перевода

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3763

      CSKA57 5 часов назад

      Беда! Скоро останется один Акинфеев!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9349

      vladik12 > CSKA57 4 часа назад

      Старый и дырявый.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +611

      saf05 > vladik12 4 часа назад

      Дырявые это вы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +596

      odessakmv > vladik12 4 часа назад

      20 лет терпят ... еще потерпят

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      Спартач80 > saf05 4 часа назад

      Вечером глянем, чмо ты малолетнее...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      гнида тарасовская > saf05 2 часа назад

      Вот, вот , точно . Дырявые .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      гнида тарасовская > vladik12 2 часа назад

      Не такой уж и старый .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      гнида тарасовская > Спартач80 2 часа назад

      Ничья будет , гавнюк .

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