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Шалимов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Абаскаля

9 октября 2023, 13:07
3

Игорь Шалимов порассуждал о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Сейчас в РПЛ пауза, у «Спартака» 17 очков. Медина спас Абаскаля, они могли и проиграть. Но давайте представим, что сейчас руководство «Спартака» примет решение его убрать.

Что дальше? Придет кто‑то другой? А кто этого другого будет выбирать и что этот другой захочет? Эшуорт будет выбирать? Все будет то же самое, придет человек, у которого будет непонятно какая задача.

Если «Спартак» возьмет иностранца а‑ля Манчини и пойдет по пути «Зенита», который раньше брал известных и опытных тренеров, каждый из которых выигрывал по чемпионству. Но такое сейчас невозможно.

Придет человек, который тоже захочет контракт на три с половиной года, с такой же неустойкой и зарплатой. Потом он посмотрит на состав и скажет, что ему нужно миллионов двадцать, потихоньку убирать этих и брать других, и тогда они уйдут в бардак.

Мне кажется, им сейчас нужно до зимней паузы ничего не трогать. Если они будут готовиться к новому тренеру, то мне кажется, это нужно делать к лету, к следующему сезону. Сейчас я не вижу никакого смысла убирать Абаскаля«, – сказал Шалимов.

  • «Спартак» едва не проиграл ЦСКА, уйдя от поражения благодаря голу на 97-й минуте.
  • У команды 3 матча подряд без побед.
  • Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Шалимов Игорь Абаскаль Гильермо
Комментарии (3)
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Спартач 80
1696846658
Шалим ты никто и звать тебя никак .
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oyabun
1696848985
Ну конечно, пусть Спартак и дальше терпит поражения, ведь иногда и ничья может случиться, когда на последних секундах то то выручит. И то лишь тогда, когда счет не столь разгромный как с Динамо и Крылышками.
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DOCTOR PENALTY
1696848989
Всё логично, Игорь, только эта логика не для Спартака, в клубе нет никакой логики. А в бардаке мы уже давно. Не будь бардака, никто бы рыжего не позвал.
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