Шалимов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Абаскаля

Игорь Шалимов порассуждал о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Сейчас в РПЛ пауза, у «Спартака» 17 очков. Медина спас Абаскаля, они могли и проиграть. Но давайте представим, что сейчас руководство «Спартака» примет решение его убрать.

Что дальше? Придет кто‑то другой? А кто этого другого будет выбирать и что этот другой захочет? Эшуорт будет выбирать? Все будет то же самое, придет человек, у которого будет непонятно какая задача.

Если «Спартак» возьмет иностранца а‑ля Манчини и пойдет по пути «Зенита», который раньше брал известных и опытных тренеров, каждый из которых выигрывал по чемпионству. Но такое сейчас невозможно.

Придет человек, который тоже захочет контракт на три с половиной года, с такой же неустойкой и зарплатой. Потом он посмотрит на состав и скажет, что ему нужно миллионов двадцать, потихоньку убирать этих и брать других, и тогда они уйдут в бардак.

Мне кажется, им сейчас нужно до зимней паузы ничего не трогать. Если они будут готовиться к новому тренеру, то мне кажется, это нужно делать к лету, к следующему сезону. Сейчас я не вижу никакого смысла убирать Абаскаля«, – сказал Шалимов.