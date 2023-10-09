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    Шалимов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Абаскаля

    Игорь Шалимов порассуждал о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

    «Сейчас в РПЛ пауза, у «Спартака» 17 очков. Медина спас Абаскаля, они могли и проиграть. Но давайте представим, что сейчас руководство «Спартака» примет решение его убрать.

    Что дальше? Придет кто‑то другой? А кто этого другого будет выбирать и что этот другой захочет? Эшуорт будет выбирать? Все будет то же самое, придет человек, у которого будет непонятно какая задача.

    Если «Спартак» возьмет иностранца а‑ля Манчини и пойдет по пути «Зенита», который раньше брал известных и опытных тренеров, каждый из которых выигрывал по чемпионству. Но такое сейчас невозможно.

    Придет человек, который тоже захочет контракт на три с половиной года, с такой же неустойкой и зарплатой. Потом он посмотрит на состав и скажет, что ему нужно миллионов двадцать, потихоньку убирать этих и брать других, и тогда они уйдут в бардак.

    Мне кажется, им сейчас нужно до зимней паузы ничего не трогать. Если они будут готовиться к новому тренеру, то мне кажется, это нужно делать к лету, к следующему сезону. Сейчас я не вижу никакого смысла убирать Абаскаля«, – сказал Шалимов.

    • «Спартак» едва не проиграл ЦСКА, уйдя от поражения благодаря голу на 97-й минуте.
    • У команды 3 матча подряд без побед.
    • Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      Спартач 80 36 минут назад

      Шалим ты никто и звать тебя никак .

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