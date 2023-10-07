Россия лишилась одного из полузащитников перед матчами с Камеруном и Кенией

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас из‑за травмы пропустит ближайший сбор национальной команды России и товарищеские матчи со сборными Камеруна и Кении.
«Мы до последнего рассчитывали, что он успеет восстановиться к матчу с «Уралом», но, к сожалению, не вышло. Теперь ждем после паузы. Вчера связались с медицинским штабом сборной России и пришли к соглашению, что этот сбор он пропустит», – сказал спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов.
- 12 октября сборная России проведет товарищеский матч против Камеруна в Москве, а 16 октября сыграет против Кении в Турции.
- Карпукас получил мышечную травму в матче с «Пари НН» в 10-м туре РПЛ, из‑за которой пропустил два следующих поединка «Локомотива» в Кубке и чемпионате России.
Источник: «Матч ТВ»