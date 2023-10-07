Россия лишилась одного из полузащитников перед матчами с Камеруном и Кенией

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас из‑за травмы пропустит ближайший сбор национальной команды России и товарищеские матчи со сборными Камеруна и Кении.

«Мы до последнего рассчитывали, что он успеет восстановиться к матчу с «Уралом», но, к сожалению, не вышло. Теперь ждем после паузы. Вчера связались с медицинским штабом сборной России и пришли к соглашению, что этот сбор он пропустит», – сказал спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов.