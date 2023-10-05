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Шалимов ответил, стоит ли «Спартаку» уволить Абаскаля

5 октября 2023, 20:44
9

Игорь Шалимов высказался о том, пора ли «Спартаку» менять главного тренера.

«На мой взгляд, Абаскаля убирать из «Спартака» сейчас не стоит. Клуб должен найти способ, чтобы ему помочь. Для этого нужно понять, что происходит внутри команды.

Клуб должен найти связующее звено между Абаскалем и руководством. Это поможет разобраться с внутренними проблемам команды. Нужно найти футбольного человека – Романцев, например.

Сейчас Абаскаль всe внутри решает, а руководство не понимает, что происходит. Оставлять ситуацию так нельзя. Но и в отставке смысла никакого нет.

Во-первых, придeтся выплачивать испанцу большую неустойку. Дальше снова будет новый тренер с большим долгим контрактом. И в ближайшее трансферное окно ему снова потребуется миллионов 20 на покупки. Будет вновь всe одно и то же.

Поэтому с увольнением Абаскаля нужно повременить и постараться решить проблемы внутри. В этом сезоне про чемпионство можно уже забыть. Нужно попасть в топ-3.

По окончании этого сезона уже можно принимать какие-то кардинальные решения», – считает Шалимов.

  • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
  • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Шалимов Игорь Абаскаль Гильермо
Комментарии (9)
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morgan59
1696528803
Сам Абаскаль в отставку не подаст. Будет ждать увольнения и неустойку. Классная у них работа. Представляю такое на заводе. Приняли токакаря, он запорол половину плана за месяц, его увольняют и выплачивают неустойку за три года. Я бы так тоже работал(вернее сказать дурака валял)
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шахта Заполярная
1696528982
Начал читать и бросил. Умного корчить стало слишком много.
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VVM1964
1696530583
Полностью согласен с Шалимовым !!! А вот то, что нагнетается истерия вокруг команды молодого зарубежного ( не привыкший к нашим за*бам ) тренера может подкосить окончательно ((( Не вижу даже оснований для вычеркивания мыслей о чемпионстве - Краснодар так весь чемпионат не пройдет, а Зенит далеко не оторвался и его тоже лихорадит !!!
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derrik2000
1696532011
"Клуб должен найти способ, чтобы ему помочь." Ну, если тока помочь повеситься. ))))
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zigbert
1696583864
Несколько неудачных матчей и снова пошло поехало. Наверное нет в РПЛ такого клуба где так часто меняют тренера. Все будет зависеть от руководства Спартака, они его приняли на работу и пусть теперь налаживают с Абаскалем связи, разрешают внутренние проблемы Спартака. Главное не сидеть и не ждать что будет дальше. Без поддержки со стороны молодому тренеру будет сложно работать под постоянным давлением.
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