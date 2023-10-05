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    Шалимов ответил, стоит ли «Спартаку» уволить Абаскаля

    Игорь Шалимов высказался о том, пора ли «Спартаку» менять главного тренера.

    «На мой взгляд, Абаскаля убирать из «Спартака» сейчас не стоит. Клуб должен найти способ, чтобы ему помочь. Для этого нужно понять, что происходит внутри команды.

    Клуб должен найти связующее звено между Абаскалем и руководством. Это поможет разобраться с внутренними проблемам команды. Нужно найти футбольного человека – Романцев, например.

    Сейчас Абаскаль всe внутри решает, а руководство не понимает, что происходит. Оставлять ситуацию так нельзя. Но и в отставке смысла никакого нет.

    Во-первых, придeтся выплачивать испанцу большую неустойку. Дальше снова будет новый тренер с большим долгим контрактом. И в ближайшее трансферное окно ему снова потребуется миллионов 20 на покупки. Будет вновь всe одно и то же.

    Поэтому с увольнением Абаскаля нужно повременить и постараться решить проблемы внутри. В этом сезоне про чемпионство можно уже забыть. Нужно попасть в топ-3.

    По окончании этого сезона уже можно принимать какие-то кардинальные решения», – считает Шалимов.

    • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
    • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.10.2023 20:44
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +102673

      zigbert 5 часов назад

      Несколько неудачных матчей и снова пошло поехало. Наверное нет в РПЛ такого клуба где так часто меняют тренера. Все будет зависеть от руководства Спартака, они его приняли на работу и пусть теперь налаживают с Абаскалем связи, разрешают внутренние проблемы Спартака. Главное не сидеть и не ждать что будет дальше. Без поддержки со стороны молодому тренеру будет сложно работать под постоянным давлением.

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