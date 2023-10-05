Шалимов ответил, стоит ли «Спартаку» уволить Абаскаля

Игорь Шалимов высказался о том, пора ли «Спартаку» менять главного тренера.

«На мой взгляд, Абаскаля убирать из «Спартака» сейчас не стоит. Клуб должен найти способ, чтобы ему помочь. Для этого нужно понять, что происходит внутри команды.

Клуб должен найти связующее звено между Абаскалем и руководством. Это поможет разобраться с внутренними проблемам команды. Нужно найти футбольного человека – Романцев, например.

Сейчас Абаскаль всe внутри решает, а руководство не понимает, что происходит. Оставлять ситуацию так нельзя. Но и в отставке смысла никакого нет.

Во-первых, придeтся выплачивать испанцу большую неустойку. Дальше снова будет новый тренер с большим долгим контрактом. И в ближайшее трансферное окно ему снова потребуется миллионов 20 на покупки. Будет вновь всe одно и то же.

Поэтому с увольнением Абаскаля нужно повременить и постараться решить проблемы внутри. В этом сезоне про чемпионство можно уже забыть. Нужно попасть в топ-3.

По окончании этого сезона уже можно принимать какие-то кардинальные решения», – считает Шалимов.