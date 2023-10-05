Лещук: «Только в России принято обсуждать чужие зарплаты. Мне не нравится наш менталитет»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о зарплатах в российском футболе.

– Популярное мнение про вас – вы, футболисты в России, незаслуженно много получаете.

– Я живу для себя, своей семьи и родных. Да любой человек может разместить свой баннер на Times Square, у кого есть желание, все путешествуют.

В Америке все зарплаты открыты и там люди зарабатывают большие деньги – и ничего в этом плохого нет. Только в России принято обсуждать чужие зарплаты и говорить, что мы зарабатываем незаслуженно много.

Ну, придите, встаньте на это же место и начните зарабатывать такие же деньги. Кто-то и не в спорте получает такие же большие деньги.

В России принято так: люди, которые добились чего-то меньше, любят обсуждать тех, кто добился большего. Это наш менталитет, который мне не нравится, но такой он есть. Если обращать внимание на все комментарии про то, что я плохой и живу зажиточно, то можно не жить.

– Тебе в лицо критику высказывали?

– Нет, только в интернете.