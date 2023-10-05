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    • Лещук: «Только в России принято обсуждать чужие зарплаты. Мне не нравится наш менталитет»

    Лещук: «Только в России принято обсуждать чужие зарплаты. Мне не нравится наш менталитет»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о зарплатах в российском футболе.

    – Популярное мнение про вас – вы, футболисты в России, незаслуженно много получаете.

    – Я живу для себя, своей семьи и родных. Да любой человек может разместить свой баннер на Times Square, у кого есть желание, все путешествуют.

    В Америке все зарплаты открыты и там люди зарабатывают большие деньги – и ничего в этом плохого нет. Только в России принято обсуждать чужие зарплаты и говорить, что мы зарабатываем незаслуженно много.

    Ну, придите, встаньте на это же место и начните зарабатывать такие же деньги. Кто-то и не в спорте получает такие же большие деньги.

    В России принято так: люди, которые добились чего-то меньше, любят обсуждать тех, кто добился большего. Это наш менталитет, который мне не нравится, но такой он есть. Если обращать внимание на все комментарии про то, что я плохой и живу зажиточно, то можно не жить.

    – Тебе в лицо критику высказывали?

    – Нет, только в интернете.

    • 27-летний Лещук – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он пропустил 8 голов в 4 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.10.2023 14:48
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    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18037

      Garrincha58 20 часов назад

      вот гаvнюк ему не нравится русский менталитет тогда вали уже куда нибудь засLанец

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5714

      Эном айс 23 часа назад

      Оратор удачно подвинул Шуню (как ему кажется) , не пропустив единственный удар в створ со Спартаком.
      Теперь уровень бог. Да, да, именно не с прописной буквы..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5180

      Ziklop 23 часа назад

      ой дурачёк, на интернет троллей обижается! футболисты меня не волнуют в плане зарплат, это их кухня. век игрока короток.
      а вот родственники всяких чинуш вдруг становятся гениальными бизнесменами, а после снятия с поста чинуши, вдруг перестают ими быть, должны сидеть, вместе с чинушой!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife 5 октября, 16:07

      "В России принято так: люди, которые добились чего-то меньше, любят обсуждать тех, кто добился большего."
      Лещук, чего такого особенного ты добился, что получаешь в разы больше учителя, врача или строителя из Воронежа, да даже и из Москвы ?
      "Ну, придите, встаньте на это же место и начните зарабатывать такие же деньги"
      А ты приди, встань на место пожарного с его зарплатой - обосрешься на первом же серьезном выезде.

      4
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      ...
      Рейтинг: +16640

      Алексей З > NewLife 5 октября, 16:26

      Если Лещук добился большего , так пусть пожарный попробует встать на его место.
      Дружище , конечно у них завышенные зп , но не они сами себе столько положили, критика не по адресу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife > Алексей З 23 часа назад

      Какого на хер большего он добился, он что Зидан, Марадона, Доннарума ? Я понимаю, что не он виноват в таком уровне зп, но тогда и пздить не надо эти жалкие обоснования.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +16640

      Алексей З > NewLife 23 часа назад

      Ну кто-то пошёл в пожарные , а он в футбол.
      Так он и получает не как Зидан или Марадона.
      Диспут не о чём.
      Подозреваю , что в любой стране с развитым футболом учителя и пожарные зарабатывают меньше футболистов высших лиг . Ну это факт.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife > Алексей З 23 часа назад

      Не меньше чем Лещук, (уж пожарные и полицейские однозначно). Очень много зарабатывают только выдающиеся. Если бы игроки уровня Лещука получали больше, сюда бы к нам не рыпалось пол-Бразилии))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16640

      Алексей З > NewLife 22 часа назад

      Пол - Бразилии рвётся только в Зенит , где Миллер ради титулов не реально большие бабки платит.
      Ну ладно, об этом можно годами говорить.у нас на детей-инвалидов денег нет , а на сво ярдами выкидываем.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7332

      sochi-2013 5 октября, 15:41

      Ключевое слово ЗАРАБАТЫВАЮТ!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +16640

      Алексей З 5 октября, 15:25

      Ложь, злость и зависть - главные черты российского менталитета..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27589

      slavutiq70 > Алексей З 5 октября, 15:33

      Бред ...В Германии к примеру так же обсуждают и зарплаты и как живёт сосед и настучать могут спокойно на соседа ....так что это не наше ноу хау ..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6410

      AtticusFinch > Алексей З 5 октября, 15:39

      Да что ты будешь делать - опять в России все плохо?))и совсем ничего хорошего)) А в Европе правда, доброта и бескорыстность и заднеприводность?))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16640

      Алексей З > slavutiq70 5 октября, 16:19

      Возможно вы правы , я не жил за границей, не могу сравнивать , но что это " наше" могу утверждать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16640

      Алексей З > AtticusFinch 5 октября, 16:21

      Хсос, ты выступаешь как моё доказательство.
      Сразу , а вот у них в Европе...
      Мне поХ как в Европе , я в России живу и с этим сталкиваюсь практически каждый день.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6410

      AtticusFinch > Алексей З 5 октября, 16:35

      Судя по тому, как часто ты пишешь про содомию , ты сталкиваешь практический каждый день с чем - то другим) может у тебя был печальный опыт в университетском туалете со старшекурсниками)) но зачем это переадресовывать другим?))

      7
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      ...
      Рейтинг: +7332

      sochi-2013 > AtticusFinch 22 часа назад

      Для него это не печальный опыт, а счастливый случай.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2218

      Fialet > sochi-2013 20 часов назад

      Ржунимагу...

      1
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