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    • Рубиалес обвинил Эрмосо во лжи: «Она хватала меня везде, где только могла»

    Рубиалес обвинил Эрмосо во лжи: «Она хватала меня везде, где только могла»

    Луис Рубиалес обвинил футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо во лжи в ходе допроса на фоне скандала с поцелуем.

    • Рубиалес поцеловал Эрмосо после победы сборной на женском ЧМ.
    • Президент Королевской испанской футбольной федерации подвергся критике.
    • Рубиалес был вынужден покинуть свой пост.

    «Она прекрасно знает, что говорит неправду.

    На церемонии награждения я обнимал футболисток, тренера. Она подошла ко мне, чтобы обняться. Мы обнялись, она приподняла меня, и я сделал такое движение, чтобы не упасть.

    Все это время мы вели разговор, в котором я упомянул пенальти, который она не забила, и подбодрил ее в связи с этим. Сказал, что без нее мы не выиграли бы этот чемпионат мира. Она ответила, что я супер, и поблагодарила меня. А потом я спросил: «Можно я тебя легонько поцелую, чмокну?» И она разрешила.

    Я схватил ее за голову из радости. Она хватала меня везде, где только могла, я тоже. Вот и все. Через две или три минуты они все схватили меня и подняли, раскачивая.

    И в этот момент я не буду говорить, что они не должны прикасаться ко мне, трогать мои, извините, задницу, колени или плечи. Мы выиграли чемпионат мира. Огромная эйфория и радость неописуемы.

    Это такие эмоции, как после выигрыша в лотерею или окончания войны. Это победа на чемпионате мира. Это экспансивность и спонтанность», – сказал Рубиалес.

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    Источник: Sports.ru

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    04.10.2023 17:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6410

      AtticusFinch 4 октября, 20:41

      Эта гнилая футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо, после матча ехала в автобусе и ржала всей командой с его поцелуя)))а теперь Громозеки и феминистки надавили и она чушь начала нести...

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