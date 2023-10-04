Рубиалес обвинил Эрмосо во лжи: «Она хватала меня везде, где только могла»

Луис Рубиалес обвинил футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо во лжи в ходе допроса на фоне скандала с поцелуем.

Рубиалес поцеловал Эрмосо после победы сборной на женском ЧМ.

Президент Королевской испанской футбольной федерации подвергся критике.

Рубиалес был вынужден покинуть свой пост.

«Она прекрасно знает, что говорит неправду.

На церемонии награждения я обнимал футболисток, тренера. Она подошла ко мне, чтобы обняться. Мы обнялись, она приподняла меня, и я сделал такое движение, чтобы не упасть.

Все это время мы вели разговор, в котором я упомянул пенальти, который она не забила, и подбодрил ее в связи с этим. Сказал, что без нее мы не выиграли бы этот чемпионат мира. Она ответила, что я супер, и поблагодарила меня. А потом я спросил: «Можно я тебя легонько поцелую, чмокну?» И она разрешила.

Я схватил ее за голову из радости. Она хватала меня везде, где только могла, я тоже. Вот и все. Через две или три минуты они все схватили меня и подняли, раскачивая.

И в этот момент я не буду говорить, что они не должны прикасаться ко мне, трогать мои, извините, задницу, колени или плечи. Мы выиграли чемпионат мира. Огромная эйфория и радость неописуемы.

Это такие эмоции, как после выигрыша в лотерею или окончания войны. Это победа на чемпионате мира. Это экспансивность и спонтанность», – сказал Рубиалес.