Рубиалес обвинил Эрмосо во лжи: «Она хватала меня везде, где только могла»

Луис Рубиалес обвинил футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо во лжи в ходе допроса на фоне скандала с поцелуем.
- Рубиалес поцеловал Эрмосо после победы сборной на женском ЧМ.
- Президент Королевской испанской футбольной федерации подвергся критике.
- Рубиалес был вынужден покинуть свой пост.
«Она прекрасно знает, что говорит неправду.
На церемонии награждения я обнимал футболисток, тренера. Она подошла ко мне, чтобы обняться. Мы обнялись, она приподняла меня, и я сделал такое движение, чтобы не упасть.
Все это время мы вели разговор, в котором я упомянул пенальти, который она не забила, и подбодрил ее в связи с этим. Сказал, что без нее мы не выиграли бы этот чемпионат мира. Она ответила, что я супер, и поблагодарила меня. А потом я спросил: «Можно я тебя легонько поцелую, чмокну?» И она разрешила.
Я схватил ее за голову из радости. Она хватала меня везде, где только могла, я тоже. Вот и все. Через две или три минуты они все схватили меня и подняли, раскачивая.
И в этот момент я не буду говорить, что они не должны прикасаться ко мне, трогать мои, извините, задницу, колени или плечи. Мы выиграли чемпионат мира. Огромная эйфория и радость неописуемы.
Это такие эмоции, как после выигрыша в лотерею или окончания войны. Это победа на чемпионате мира. Это экспансивность и спонтанность», – сказал Рубиалес.