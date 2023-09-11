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    • Рубиалес покинул пост главы испанского футбола после скандала с поцелуем

    Рубиалес покинул пост главы испанского футбола после скандала с поцелуем

    Луис Рубиалес официально ушел в отставку с должности президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

    Он руководил федерацией с мая 2018 года.

    «Королевская испанская футбольная федерация подтверждает, что Луис Рубиалес подал заявление о своей отставке.

    Кроме того, он уходит в отставку со своего поста вице-президента УЕФА», – говорится в заявлении RFEF.

    • В августе после победного финала женского ЧМ Рубиалес на церемонии награждения поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо.
    • Его действия проверяют на признаки сексуального насилия и принуждения.
    • Функционеру грозит тюремный срок от 1 до 4 лет.

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    Источник: сайт Королевской испанской футбольной федерации

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    Сегодня, 12:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5962

      Питерский князь 1 час назад

      Мужика бы поцеловал, президентом страны бы сделали!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1334

      k611 1 час назад

      К этому и шло. Загнобили человека.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Karpathian 1 час назад

      как будто он ее трахнул при всех на камеру...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12461

      BRO_football 2 часа назад

      Вывод один. Целуйтесь только с мужиками и никаких скандалов не будет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2327

      spam2009 > BRO_football 1 час назад

      да, наверно меньше бы кипиша было))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5962

      Питерский князь > BRO_football 1 час назад

      У мясных клуб для голубых, а скандал на скандале.
      Страно...

      0
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      Рейтинг: +16224

      Алексей З 2 часа назад

      Необдуманный поступок и вот итог.

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