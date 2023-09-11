Рубиалес покинул пост главы испанского футбола после скандала с поцелуем

Луис Рубиалес официально ушел в отставку с должности президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Он руководил федерацией с мая 2018 года.

«Королевская испанская футбольная федерация подтверждает, что Луис Рубиалес подал заявление о своей отставке.

Кроме того, он уходит в отставку со своего поста вице-президента УЕФА», – говорится в заявлении RFEF.