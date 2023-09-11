Рубиалес покинул пост главы испанского футбола после скандала с поцелуем

Луис Рубиалес официально ушел в отставку с должности президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Он руководил федерацией с мая 2018 года.
«Королевская испанская футбольная федерация подтверждает, что Луис Рубиалес подал заявление о своей отставке.
Кроме того, он уходит в отставку со своего поста вице-президента УЕФА», – говорится в заявлении RFEF.
- В августе после победного финала женского ЧМ Рубиалес на церемонии награждения поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо.
- Его действия проверяют на признаки сексуального насилия и принуждения.
- Функционеру грозит тюремный срок от 1 до 4 лет.