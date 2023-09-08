Рубиалесу грозит тюремный срок от 1 до 4 лет за поцелуй футболистки

Прокуратура Испании подала жалобу в Национальный суд на Луиса Рубиалеса.
Теперь действия экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловавшего футболистку Дженнифер Эрмосо, должны проверить на признаки сексуального насилия и принуждения.
Если суд откроет уголовное производство и вина Рубиалеса будет доказана, ему грозит тюремный срок от одного до четырех лет.
- Сборная Испании выиграла женский ЧМ в августе.
- Инцидент с поцелуем произошел на церемонии награждения после финала.
- ФИФА отстранила Рубиалеса на 90 дней.
Источник: Marca