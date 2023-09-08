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    • Рубиалесу грозит тюремный срок от 1 до 4 лет за поцелуй футболистки

    Рубиалесу грозит тюремный срок от 1 до 4 лет за поцелуй футболистки

    Прокуратура Испании подала жалобу в Национальный суд на Луиса Рубиалеса.

    Теперь действия экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловавшего футболистку Дженнифер Эрмосо, должны проверить на признаки сексуального насилия и принуждения.

    Если суд откроет уголовное производство и вина Рубиалеса будет доказана, ему грозит тюремный срок от одного до четырех лет.

    • Сборная Испании выиграла женский ЧМ в августе.
    • Инцидент с поцелуем произошел на церемонии награждения после финала.
    • ФИФА отстранила Рубиалеса на 90 дней.

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    Источник: Marca

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    08.09.2023 16:20
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    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8260

      BarStep 11 часов назад

      Вина Рубиалеса будет доказана обязательно!
      А иначе зачем тогда они это шоу раскрутили?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19631

      NewLife 12 часов назад

      Совсем охренели.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1738

      aubergine 12 часов назад

      Европа же. Разнополые отношения якобы там ныне не в почёте. Вот если бы он мужика-футболиста в дёсны поцеловал, то получил бы премию и орден)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      ramblernasheveverything > aubergine 11 часов назад

      Нееее Поцелуй мужика в десны это Брежнев любил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +594

      АлексМак 13 часов назад

      идиоты

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      ramblernasheveverything > АлексМак 12 часов назад

      Коренной Ленинградец- Петербуржец ? Ну ну.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +594

      АлексМак > ramblernasheveverything 12 часов назад

      ага, именно так.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      ramblernasheveverything > АлексМак 11 часов назад

      Родина в опасности.Ната хочет захватить все богатства страны. Ты, как коренной Ленинградец- Петербуржец ОБЯЗАН быть в первых рядах защитников.
      Почему ты не записался в добровольцы ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +594

      АлексМак > ramblernasheveverything 11 часов назад

      мне скоро 60

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      ramblernasheveverything > АлексМак 10 часов назад

      Для добровольцев возраст подняли до 60. Тебе 56. Подходишь.
      Вперед Алекс.Не дрейфь.Если чо, за тебя отомстят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1332

      k611 13 часов назад

      Затравят человека...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      ramblernasheveverything > k611 12 часов назад

      Напиши письмо в его защиту.....в Спортлото )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21708

      Cleaner 13 часов назад

      А пожизненное ему не светит в ГЕЙропе?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      ramblernasheveverything > Cleaner 12 часов назад

      в ГЕЙропе?===гомики пропаган.дон Антон Красовский и телеведущий Борис Корчевников тебя не поймут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5280

      Эном айс 13 часов назад

      Надо было футболиста целовать?
      Угрюмые экзерсисы толерантности..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      ramblernasheveverything 14 часов назад

      ему грозит тюремный срок от одного до четырех лет.====
      Взял её за ухи и ну давай рот в рот.Насильно, её согласия не спросив.
      У каждой страны свои законы и понятия.
      Вот в арабских странах женщинам за открытые руки, ноги будет полный пи.Zдец

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6231

      fakeid 14 часов назад

      а чего не на 15 лет? она же визжит, что её чуть ли не изнасиловали. вот и шейте изнасилование с отягчающими, совершённое в общественном месте, при большом количестве людей, это могли увидеть дети. мамочки этих деток тоже должны подать иски, т.к. теперь у них психологическая травма от увиденного.

      5
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      Рейтинг: +52

      ramblernasheveverything > fakeid 14 часов назад

      Могли бы и на 15 лет.Ему повезло что там законы мягкие.В арабских странах ему бы член отрубили--потом на пожизненное.

      0
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      Рейтинг: +399

      Bez Imeni 14 часов назад

      бред какой

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      ramblernasheveverything > Bez Imeni 14 часов назад

      Бред тут--"Каждое пятое убийство и каждое третье изнасилование в России происходит внутри семьи, следует из статистики Генпрокуратуры о преступлениях, которые были совершены членами семьи или бывшими сексуальными партнерами."

      1
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      ...
      Рейтинг: +1036

      Айболид > ramblernasheveverything 11 часов назад

      михалыч , тебя уже "под ружжо поставили" или в толчке жешувского аэропорта удалось отсидеться ?

      3
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