Рубиалесу грозит тюремный срок от 1 до 4 лет за поцелуй футболистки

Прокуратура Испании подала жалобу в Национальный суд на Луиса Рубиалеса.

Теперь действия экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловавшего футболистку Дженнифер Эрмосо, должны проверить на признаки сексуального насилия и принуждения.

Если суд откроет уголовное производство и вина Рубиалеса будет доказана, ему грозит тюремный срок от одного до четырех лет.