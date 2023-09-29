Салтыков – о переходе в топ-клуб: «Деньги меня не волнуют»

Игрок «Крыльев Советов» Никита Салтыков не ориентирован на деньги в вопросе перехода в топ-клуб РПЛ.

«Что касается слухов о моем будущем, то я игрок «Крыльев» – хочу играть за эту команду. Если будет вариант с топ-клубом РПЛ, я как минимум подумаю. Надо понимать, какой клуб. Меня деньги не волнуют, мне будет важно поговорить с тренером, понять его видение», – сказал Салтыков.