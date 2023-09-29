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    Салтыков – о переходе в топ-клуб: «Деньги меня не волнуют»

    Игрок «Крыльев Советов» Никита Салтыков не ориентирован на деньги в вопросе перехода в топ-клуб РПЛ.

    «Что касается слухов о моем будущем, то я игрок «Крыльев» – хочу играть за эту команду. Если будет вариант с топ-клубом РПЛ, я как минимум подумаю. Надо понимать, какой клуб. Меня деньги не волнуют, мне будет важно поговорить с тренером, понять его видение», – сказал Салтыков.

    • В сезоне у Никиты 12 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
    • Игрок стоит 300 тысяч евро.
    • Послезавтра, 1 октября, «Крылья» примут в 10-м туре РПЛ «Спартак».

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    Источник: «Чемпионат»

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    29.09.2023 22:10
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