Салтыков – о переходе в топ-клуб: «Деньги меня не волнуют»

Игрок «Крыльев Советов» Никита Салтыков не ориентирован на деньги в вопросе перехода в топ-клуб РПЛ.
«Что касается слухов о моем будущем, то я игрок «Крыльев» – хочу играть за эту команду. Если будет вариант с топ-клубом РПЛ, я как минимум подумаю. Надо понимать, какой клуб. Меня деньги не волнуют, мне будет важно поговорить с тренером, понять его видение», – сказал Салтыков.
- В сезоне у Никиты 12 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
- Игрок стоит 300 тысяч евро.
- Послезавтра, 1 октября, «Крылья» примут в 10-м туре РПЛ «Спартак».
Источник: «Чемпионат»