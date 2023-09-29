Булыкин: «Лучший психолог в России – виски с колой»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин пошутил по поводу работы психологов в футбольных клубах.
– Вам когда-то по ходу карьеры требовалась помощь психолога?
- У меня такого не было, не помню. Наоборот, я мог быть психологом для многих. Но в России самый лучший психолог – виски с колой.
Хотя профессиональный специалист, как в «Локомотиве», это намного круче, чем виски с колой.
- 43-летний Булыкин закончил карьеру в 2014 году.
- Он наиболее известен по выступлениям за «Локомотив», «Динамо», «Байер», «Аякс».
- За сборную России нападающий провел 15 матчей и забил 7 голов.
Источник: «РБ Спорт»