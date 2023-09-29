Булыкин: «Лучший психолог в России – виски с колой»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин пошутил по поводу работы психологов в футбольных клубах.

– Вам когда-то по ходу карьеры требовалась помощь психолога?

- У меня такого не было, не помню. Наоборот, я мог быть психологом для многих. Но в России самый лучший психолог – виски с колой.

Хотя профессиональный специалист, как в «Локомотиве», это намного круче, чем виски с колой.