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    Булыкин: «Лучший психолог в России – виски с колой»

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин пошутил по поводу работы психологов в футбольных клубах.

    – Вам когда-то по ходу карьеры требовалась помощь психолога?

    - У меня такого не было, не помню. Наоборот, я мог быть психологом для многих. Но в России самый лучший психолог – виски с колой.

    Хотя профессиональный специалист, как в «Локомотиве», это намного круче, чем виски с колой.

    • 43-летний Булыкин закончил карьеру в 2014 году.
    • Он наиболее известен по выступлениям за «Локомотив», «Динамо», «Байер», «Аякс».
    • За сборную России нападающий провел 15 матчей и забил 7 голов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16481

      Алексей З 55 минут назад

      Виски с колой - это извращение, попробуйте чистые.

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    • ...
      Рейтинг: +4425

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      При чем тут Россия и блевантинный вискарь с химической колой?
      Вот Водка - это психотерапевт, у которого часы приёма в удобное для вас время.
      Гыгыгы

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