Клубы из Англии, Испании и Саудовской Аравии претендуют на Осимхена, конфликтующего с «Наполи»

Виктор Осимхен может сменить команду во время зимнего трансферного окна из-за конфликта с «Наполи».
За ситуацией с будущим нигерийского форварда следят «Реал», «Челси» и клубы из Саудовской Аравии.
- Рыночная стоимость Осимхена – 120 миллионов евро.
- На прошлых выходных он поругался с тренером «Наполи» Руди Гарсией.
- Затем нападающий обиделся на клуб из-за видео в тиктоке – его агент пригрозил неаполитанцам судом.
- Футболист удалил из соцсетей все фото, связанные с «Наполи», а также не поздоровался с партнерами по команде.
Источник: Daily Mail