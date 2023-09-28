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    • Клубы из Англии, Испании и Саудовской Аравии претендуют на Осимхена, конфликтующего с «Наполи»

    Клубы из Англии, Испании и Саудовской Аравии претендуют на Осимхена, конфликтующего с «Наполи»

    Виктор Осимхен может сменить команду во время зимнего трансферного окна из-за конфликта с «Наполи».

    За ситуацией с будущим нигерийского форварда следят «Реал», «Челси» и клубы из Саудовской Аравии.

    • Рыночная стоимость Осимхена – 120 миллионов евро.
    • На прошлых выходных он поругался с тренером «Наполи» Руди Гарсией.
    • Затем нападающий обиделся на клуб из-за видео в тиктоке – его агент пригрозил неаполитанцам судом.
    • Футболист удалил из соцсетей все фото, связанные с «Наполи», а также не поздоровался с партнерами по команде.

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    Осимхен удалил все фото «Наполи» из соцсетей 4
    Источник: Daily Mail

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