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  • Главный одноклубник Хвичи может уйти из «Наполи», потому что клуб сравнил его с кокосом. Агент собирается в суд

Главный одноклубник Хвичи может уйти из «Наполи», потому что клуб сравнил его с кокосом. Агент собирается в суд

У «Наполи» после чемпионства не очень удачное начало сезона. Пережив уход тренера, ключевого защитника и спортивного директора, клуб сохранил Хвичу и Виктора Осимхена, начал работу с Руди Гарсией и набрал всего 8 баллов в 5 матчах. Разумеется, итальянские медиа массово обсуждают возможное увольнение Гарсии и ищут ему замену. Последний вариант – Кристоф Гальтье, ушедший из «ПСЖ» после завоевания чемпионского титула.

Сейчас – новая неприятность. «Наполи» в тиктоке высмеял Виктора Осимхена. Сначала клуб опубликовал видео, на котором Осимхен не забил пенальти в ворота «Болоньи». Потом – еще одна стебная видеозапись.

Есть две реакции на эти видеозаписи.

1. От самого Осимхена. Он пока молчит и не дает интервью, но уже удалил из соцсетей все фото в майке «Наполи».

2. От агента игрока Роберто Календы: «То, что сегодня произошло на официальной странице «Наполи» в TikTok, неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сперва было обнародовано, а затем с запозданием удалено. Серьезный инцидент, который наносит серьезный урон футболисту и усугубляет ситуацию с тем, как к Виктору относятся в последнее время – устраивая разборки в прессе и выпуская фэйковые новости. Мы оставляем за собой право предпринять юридические действия и любые подходящие меры для защиты Виктора».

Ситуация усугубляется, учитывая желание «Наполи» продлить контракт с Осимхеном. Прошедшим летом некоторые топ-клубы интересовались им, но босс «Наполи» Аурелио Де Лаурентис, по некоторым данным, запросил за нападающего от 120 млн евро. Так он рассчитывал отпугнуть потенциальных покупателей и продвинуться в переговорах по новому соглашению.

Кажется, теперь это будет труднее.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Лига чемпионов Наполи Кварацхелия Хвича Осимхен Виктор
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