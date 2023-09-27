Неожиданное продолжение конфликта Осимхена с «Наполи»: нигериец не поздоровался с одноклубниками

Конфликт нападающего Виктора Осимхена с «Наполи» вышел на новый уровень.

Сегодня утром нигериец впервые встретился с одноклубниками после резонансных слова его агента, который пригрозил «Наполи» судом.

Осимхена задели последние тиктоки «Наполи». Сначала клуб опубликовал видео с юмористической озвучкой, на котором форвард не забил пенальти в ворота «Болоньи». Позже «Наполи» сравнил прическу футболиста с кокосом.

Сегодняшняя встреча с одноклубниками подтвердила, что Осимхен сильно обиделся на клуб. По прибытии в отель команды он пожал руку сотруднику, но проигнорировал всех одноклубников.

Перед этим нападающий удалил из соцсетей все фотографии, связанные с «Наполи». Он оставил только снимки из сборной и прошлых команд.

Кажется, история Осимхена и «Наполи» близка к завершению.