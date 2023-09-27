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  • Неожиданное продолжение конфликта Осимхена с «Наполи»: нигериец не поздоровался с одноклубниками

Неожиданное продолжение конфликта Осимхена с «Наполи»: нигериец не поздоровался с одноклубниками

Конфликт нападающего Виктора Осимхена с «Наполи» вышел на новый уровень.

Сегодня утром нигериец впервые встретился с одноклубниками после резонансных слова его агента, который пригрозил «Наполи» судом.

Осимхена задели последние тиктоки «Наполи». Сначала клуб опубликовал видео с юмористической озвучкой, на котором форвард не забил пенальти в ворота «Болоньи». Позже «Наполи» сравнил прическу футболиста с кокосом.

Сегодняшняя встреча с одноклубниками подтвердила, что Осимхен сильно обиделся на клуб. По прибытии в отель команды он пожал руку сотруднику, но проигнорировал всех одноклубников.

Перед этим нападающий удалил из соцсетей все фотографии, связанные с «Наполи». Он оставил только снимки из сборной и прошлых команд.

Кажется, история Осимхена и «Наполи» близка к завершению.

Италия. Серия А Наполи
Комментарии (2)
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El_Chori
1695900852
Ну и нафиг такой нытик нужен? Только проблем не оберешься. В Англии его все Равно сломают. ПустЬ к арабам едет. Или в реал - в Испании любят артистов
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