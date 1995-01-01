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    Неожиданное продолжение конфликта Осимхена с «Наполи»: нигериец не поздоровался с одноклубниками

    27 сентября, 18:17
    Атмосфера в «Наполи» накаляется.

    Конфликт нападающего Виктора Осимхена с «Наполи» вышел на новый уровень.

    Сегодня утром нигериец впервые встретился с одноклубниками после резонансных слова его агента, который пригрозил «Наполи» судом.

    Осимхена задели последние тиктоки «Наполи». Сначала клуб опубликовал видео с юмористической озвучкой, на котором форвард не забил пенальти в ворота «Болоньи». Позже «Наполи» сравнил прическу футболиста с кокосом.

    Сегодняшняя встреча с одноклубниками подтвердила, что Осимхен сильно обиделся на клуб. По прибытии в отель команды он пожал руку сотруднику, но проигнорировал всех одноклубников.

    Перед этим нападающий удалил их соцсетей все фотографии, связанные с «Наполи». Он оставил только снимки из сборной и прошлых команд.

    Кажется, история Осимхена и «Наполи» близка к завершению.

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