«Мне стыдно»: Салтыков из «Крыльев» рассказал об избиении игрока «Локомотива»

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал о дисквалификации за избиение игрока юношеской команды «Локомотива» Максима Шнапцева в марте 2021 года.

– Матч [ЮФЛ «Локомотив» – «Чертаново»] был очень нервным, мы тогда еще проиграли. А я с детства не люблю проигрывать. Тогда, видимо, еще и не умел проигрывать. Но ты живешь, взрослеешь. Ошибки учат чему‑то.

– Ты Максиму предложил выйти один на один?

– Не так немного. В подтрибунном я завелся, и уже получилась такая неприятная ситуация, за которую в какой‑то мере стыдно.

– Из‑за дисквалификации четыре месяца ты был вне футбола.

– Даже шесть. Отпуск еще был. А он не вошел. Получилось шесть месяцев без игр. Не очень приятно было. Могло еще хуже сказаться на моей карьере.

Может, это и хорошо, что у меня на юношеском уровне это случилось, что я сделаю выводы, и в дальнейшем не повторится такого