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  • «Мне стыдно»: Салтыков из «Крыльев» рассказал об избиении игрока «Локомотива»

«Мне стыдно»: Салтыков из «Крыльев» рассказал об избиении игрока «Локомотива»

27 сентября 2023, 17:59
2

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал о дисквалификации за избиение игрока юношеской команды «Локомотива» Максима Шнапцева в марте 2021 года.

– Матч [ЮФЛ «Локомотив» – «Чертаново»] был очень нервным, мы тогда еще проиграли. А я с детства не люблю проигрывать. Тогда, видимо, еще и не умел проигрывать. Но ты живешь, взрослеешь. Ошибки учат чему‑то.

– Ты Максиму предложил выйти один на один?

– Не так немного. В подтрибунном я завелся, и уже получилась такая неприятная ситуация, за которую в какой‑то мере стыдно.

– Из‑за дисквалификации четыре месяца ты был вне футбола.

– Даже шесть. Отпуск еще был. А он не вошел. Получилось шесть месяцев без игр. Не очень приятно было. Могло еще хуже сказаться на моей карьере.

Может, это и хорошо, что у меня на юношеском уровне это случилось, что я сделаю выводы, и в дальнейшем не повторится такого

  • Салтыкову 19 лет.
  • Летом им интересовался ЦСКА.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Локомотив Салтыков Никита
Комментарии (2)
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Купа Купыч
1695833660
Ну и кому такой Салтыков - дебил нужен? Если только Щедрину и психдиспансеру.
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