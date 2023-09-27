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    • «Мне стыдно»: Салтыков из «Крыльев» рассказал об избиении игрока «Локомотива»

    «Мне стыдно»: Салтыков из «Крыльев» рассказал об избиении игрока «Локомотива»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал о дисквалификации за избиение игрока юношеской команды «Локомотива» Максима Шнапцева в марте 2021 года.

    – Матч [ЮФЛ «Локомотив» – «Чертаново»] был очень нервным, мы тогда еще проиграли. А я с детства не люблю проигрывать. Тогда, видимо, еще и не умел проигрывать. Но ты живешь, взрослеешь. Ошибки учат чему‑то.

    – Ты Максиму предложил выйти один на один?

    – Не так немного. В подтрибунном я завелся, и уже получилась такая неприятная ситуация, за которую в какой‑то мере стыдно.

    – Из‑за дисквалификации четыре месяца ты был вне футбола.

    – Даже шесть. Отпуск еще был. А он не вошел. Получилось шесть месяцев без игр. Не очень приятно было. Могло еще хуже сказаться на моей карьере.

    Может, это и хорошо, что у меня на юношеском уровне это случилось, что я сделаю выводы, и в дальнейшем не повторится такого

    • Салтыкову 19 лет.
    • Летом им интересовался ЦСКА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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