Салтыков из «Крыльев Советов» заявил о желании перейти в «Барселону»

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков признался, что хотел бы поиграть за «Барселону».

– У тебя внутри есть желание оказаться в футболке какого‑то конкретного клуба?

– Думаю, у любого человека есть цель залезть как можно выше. Российский чемпионат – хороший, но не топ. Есть сильнее. Любой человек хотел бы оказаться там. А получится или не получится – это уже другое.

Я с детства болел за «Барселону», когда там еще Месси и Неймар играли. Они показывали классную игру. Наверное, там бы [хотел оказаться].

– Какая у тебя футбольная мечта?

– Уехать играть в Европу, выступить на чемпионате мира, в Лиге чемпионов.