Салтыков из «Крыльев Советов» заявил о желании перейти в «Барселону»

Хорошо, что парнишка ставит высокие мечты, желаю успехов.
Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков признался, что хотел бы поиграть за «Барселону».
– У тебя внутри есть желание оказаться в футболке какого‑то конкретного клуба?
– Думаю, у любого человека есть цель залезть как можно выше. Российский чемпионат – хороший, но не топ. Есть сильнее. Любой человек хотел бы оказаться там. А получится или не получится – это уже другое.
Я с детства болел за «Барселону», когда там еще Месси и Неймар играли. Они показывали классную игру. Наверное, там бы [хотел оказаться].
– Какая у тебя футбольная мечта?
– Уехать играть в Европу, выступить на чемпионате мира, в Лиге чемпионов.
- Салтыкову 19 лет.
- Летом им интересовался ЦСКА.