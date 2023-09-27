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    • Салтыков из «Крыльев Советов» заявил о желании перейти в «Барселону»

    Салтыков из «Крыльев Советов» заявил о желании перейти в «Барселону»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков признался, что хотел бы поиграть за «Барселону».

    – У тебя внутри есть желание оказаться в футболке какого‑то конкретного клуба?

    – Думаю, у любого человека есть цель залезть как можно выше. Российский чемпионат – хороший, но не топ. Есть сильнее. Любой человек хотел бы оказаться там. А получится или не получится – это уже другое.

    Я с детства болел за «Барселону», когда там еще Месси и Неймар играли. Они показывали классную игру. Наверное, там бы [хотел оказаться].

    – Какая у тебя футбольная мечта?

    – Уехать играть в Европу, выступить на чемпионате мира, в Лиге чемпионов.

    • Салтыкову 19 лет.
    • Летом им интересовался ЦСКА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19961

      NewLife 1 час назад

      Хорошо, что парнишка ставит высокие мечты, желаю успехов.

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