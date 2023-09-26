Шалимов прокомментировал массовую стычку игроков «Зенита» и «Локомотива»

Экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на массовую потасовку в конце матча 9-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив» (1:2).
«Тикнизян закипел на эмоциях, полез на Вендела. Это все хорошо, но теперь у «Локомотива» минус игрок на следующий матч. Зря Тикнизян это сделал.
Надо соперникам учитывать, что «Зенит» в таких ситуациях очень опасен – идут споры, провокации, в такой ситуации игроки соперника должны быть очень аккуратны.
В целом же это эмоции – и хорошо, что КДК не будет это рассматривать. Тем более, все закончилось хэппи-эндом – Дзюба расцеловал, по-моему, весь зенитовский состав», – сказал Шалимов.
- После победного гола «Локомотива» на 91-й минуте вспыхнула потасовка на поле.
- Затем стычка возникла после финального свистка.
Источник: «РБ Спорт»