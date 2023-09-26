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    • Шалимов прокомментировал массовую стычку игроков «Зенита» и «Локомотива»

    Шалимов прокомментировал массовую стычку игроков «Зенита» и «Локомотива»

    Экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на массовую потасовку в конце матча 9-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив» (1:2).

    «Тикнизян закипел на эмоциях, полез на Вендела. Это все хорошо, но теперь у «Локомотива» минус игрок на следующий матч. Зря Тикнизян это сделал.

    Надо соперникам учитывать, что «Зенит» в таких ситуациях очень опасен – идут споры, провокации, в такой ситуации игроки соперника должны быть очень аккуратны.

    В целом же это эмоции – и хорошо, что КДК не будет это рассматривать. Тем более, все закончилось хэппи-эндом – Дзюба расцеловал, по-моему, весь зенитовский состав», – сказал Шалимов.

    • После победного гола «Локомотива» на 91-й минуте вспыхнула потасовка на поле.
    • Затем стычка возникла после финального свистка.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19926

      NewLife 1 минуту назад

      "Надо соперникам учитывать, что «Зенит» в таких ситуациях очень опасен"
      Во всех ситуациях выступления Шалимова туповаты. Бом.жи посредственная команда, и единственное, что надо учитывать соперникам, рфс может включить админ ресурс и зарядить судей.

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