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  • Божович отреагировал на резонансные слова Дзюбы про Семака

Божович отреагировал на резонансные слова Дзюбы про Семака

29 сентября 2023, 12:51
4

Экс-тренер «Ростова» Миодраг Божович раскритиковал поведение нападающего Артема Дзюбы после победы «Локомотива» над «Зенитом» (2:1).

  • Форвард «Локо» после игры заявил, что не знает Сергея Семака.
  • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
  • У футболиста произошел конфликт с тренером перед уходом из петербургской команды.

«Это вообще некорректно. Я не понимаю, почему Артем это сделал. Может быть что угодно, но все равно Дзюба играл за «Зенит», Семак был его тренером.

Обиды может и были, но это надо оставить в себе, не надо публично это показывать!» – сказал Божович.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем Божович Миодраг Семак Сергей
Комментарии (4)
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Slavan52
1695994744
А что с дебила взять. Мегафон его и показывает задр..еным дебилом
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Сам_себе_сказал
1695995662
Игрок хороший, человек гнилой...Масква х..ули
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raritet
1696001907
Некоторые люди никогда не взрослеют , не набираются мудрости и этот человек -яркая иллюстрация этого явления. В некоторой степени , можно было бы и говорить о неадекватности человека.
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hmelarj
1696059126
Если он не перестанет хамить. Его будут воспринимать как дурачка панина,
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