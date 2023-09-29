Божович отреагировал на резонансные слова Дзюбы про Семака

Экс-тренер «Ростова» Миодраг Божович раскритиковал поведение нападающего Артема Дзюбы после победы «Локомотива» над «Зенитом» (2:1).
- Форвард «Локо» после игры заявил, что не знает Сергея Семака.
- Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
- У футболиста произошел конфликт с тренером перед уходом из петербургской команды.
«Это вообще некорректно. Я не понимаю, почему Артем это сделал. Может быть что угодно, но все равно Дзюба играл за «Зенит», Семак был его тренером.
Обиды может и были, но это надо оставить в себе, не надо публично это показывать!» – сказал Божович.
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Источник: «Спорт-Экспресс»