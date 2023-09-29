Романцев прокомментировал скандальные слова Дзюбы в адрес Семака

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев оценил поведение нападающего «Локомотива» Артeма Дзюбы в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

Форвард «Локо» после игры заявил, что не знает Сергея Семака.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

«Никак не могу понять, почему СМИ уделяют столько внимания, кто кому жмет руки. Я, например, никогда не считал обязательным делать это во время матча, когда менял игрока – не до этого было.

А сейчас из Европы к нам пришла мода с рукопожатиями, попавшая под прицел журналистов, которые тут же стали определять по ней градус отношений между футболистом и тренером. А были ведь моменты, когда горячо обсуждали подобные истории, происходившие и между тренерами. Но это к слову.

Что касается новой вспышки разговоров вокруг Дзюбы, то пусть он не обижается, но в данной ситуации я бы посоветовал ему принести извинения. Думаю, что это только вызовет уважение, которое он заработал игрой и честным отношением к своей профессии», – сказал Романцев.