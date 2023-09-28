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Семак объяснил поражение «Зенита» от «Локомотива»

28 сентября 2023, 17:20
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) в 9-м туре РПЛ.

– Вы не раз говорили, что после побед готовиться к следующим играм – приятно и комфортно. А как это делать после поражений?

– Ничего страшного. Поражения – тоже часть нашей работы невозможно всегда выигрывать. Наша работа – в том, чтобы выигрывать чаще, а проигрывать реже.

– Было ли внутрикомандное обсуждение игры с «Локомотивом»?

– После каждой игры, будь то победа или поражение, есть разбор матча. Эта игра – не исключение, все в обычном рабочем режиме. Мы разбираем наши ошибки и пытаемся понять, почему мы проиграли, где и в каком аспекте нам нужно прибавлять.

– Есть ли что-то общее в этих двух домашних поражениях от «Динамо» и «Локомотива» – кроме двух пропущенных мячей на последних минутах? Именно с футбольной точки зрения.

– С футбольной точки зрения это были разные матчи. Если взять матч с «Динамо», то первый тайм мы сыграли хуже своих возможностей, а второй провели хорошо.

Что касается «Локомотива», то это была одинаковая с точки зрения качества игра – может быть, во втором тайме играли чуть лучше, чем в первом, но, к сожалению, количество моментов и качество игры не всегда совпадает с результатом на табло. Думаю, это был матч как раз из этой серии.

Ма заслуживали другого результата, но такой в спорте случается, причем достаточно часто.

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Источник: сайт «Зенит»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Семак Сергей
Комментарии (4)
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Томик
1695911850
И шо вы там "заслужили", Серёженька? Ну сказал бы просто "Это футбол и в этот конкретный день мы оказались слабее".
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NewLife
1695912608
"Поражения – тоже часть нашей работы" Ну работайте по-больше, не филоньте))))
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anatolich72
1695913862
Два фарма впереди, что расстраиваться.
Ответить
Garrincha58
1695915817
уйди уже в отставку будь наконец мужиком
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