Семак объяснил поражение «Зенита» от «Локомотива»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) в 9-м туре РПЛ.

– Вы не раз говорили, что после побед готовиться к следующим играм – приятно и комфортно. А как это делать после поражений?

– Ничего страшного. Поражения – тоже часть нашей работы невозможно всегда выигрывать. Наша работа – в том, чтобы выигрывать чаще, а проигрывать реже.

– Было ли внутрикомандное обсуждение игры с «Локомотивом»?

– После каждой игры, будь то победа или поражение, есть разбор матча. Эта игра – не исключение, все в обычном рабочем режиме. Мы разбираем наши ошибки и пытаемся понять, почему мы проиграли, где и в каком аспекте нам нужно прибавлять.

– Есть ли что-то общее в этих двух домашних поражениях от «Динамо» и «Локомотива» – кроме двух пропущенных мячей на последних минутах? Именно с футбольной точки зрения.

– С футбольной точки зрения это были разные матчи. Если взять матч с «Динамо», то первый тайм мы сыграли хуже своих возможностей, а второй провели хорошо.

Что касается «Локомотива», то это была одинаковая с точки зрения качества игра – может быть, во втором тайме играли чуть лучше, чем в первом, но, к сожалению, количество моментов и качество игры не всегда совпадает с результатом на табло. Думаю, это был матч как раз из этой серии.

Ма заслуживали другого результата, но такой в спорте случается, причем достаточно часто.