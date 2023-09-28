Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Семак объяснил поражение «Зенита» от «Локомотива»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) в 9-м туре РПЛ.

    – Вы не раз говорили, что после побед готовиться к следующим играм – приятно и комфортно. А как это делать после поражений?

    – Ничего страшного. Поражения – тоже часть нашей работы невозможно всегда выигрывать. Наша работа – в том, чтобы выигрывать чаще, а проигрывать реже.

    – Было ли внутрикомандное обсуждение игры с «Локомотивом»?

    – После каждой игры, будь то победа или поражение, есть разбор матча. Эта игра – не исключение, все в обычном рабочем режиме. Мы разбираем наши ошибки и пытаемся понять, почему мы проиграли, где и в каком аспекте нам нужно прибавлять.

    – Есть ли что-то общее в этих двух домашних поражениях от «Динамо» и «Локомотива» – кроме двух пропущенных мячей на последних минутах? Именно с футбольной точки зрения.

    – С футбольной точки зрения это были разные матчи. Если взять матч с «Динамо», то первый тайм мы сыграли хуже своих возможностей, а второй провели хорошо.

    Что касается «Локомотива», то это была одинаковая с точки зрения качества игра – может быть, во втором тайме играли чуть лучше, чем в первом, но, к сожалению, количество моментов и качество игры не всегда совпадает с результатом на табло. Думаю, это был матч как раз из этой серии.

    Ма заслуживали другого результата, но такой в спорте случается, причем достаточно часто.

    Новости по теме
    КДК вынес наказание Дзюбе за поведение в матче с «Зенитом» 3
    Ловчев: «Дзюба станет изгоем» 3
    Ветеран «Спартака» назвал Дзюбу капризным ребенком
    Источник: сайт «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:20
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17984

      Garrincha58 38 минут назад

      уйди уже в отставку будь наконец мужиком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4268

      anatolich72 1 час назад

      Два фарма впереди, что расстраиваться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19969

      NewLife 1 час назад

      "Поражения – тоже часть нашей работы"
      Ну работайте по-больше, не филоньте))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8217

      Томик 1 час назад

      И шо вы там "заслужили", Серёженька? Ну сказал бы просто "Это футбол и в этот конкретный день мы оказались слабее".

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+