КДК вынес наказание Дзюбе за поведение в матче с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу за выход на поле после замены в матче с «Зенитом».

«За выход за пределы технической зоны с выходом на поле со стороны Дзюбы и старшего тренера «Локомотива» Олега Левина назначить штраф: Дзюбе и Левину – по 10 тыс. рублей, футбольному клубу «Локомотив» – 50 тыс. рублей за массовый выход», – сказал Григорьянц.

«Локо» на выезде победил «Зенит» со счетом 2:1.

Дзюбу заменили на 78-й минуте.

В концовке матча он вышел за пределы технической зоны, наблюдая за стычкой игроков.

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