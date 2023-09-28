КДК вынес наказание Дзюбе за поведение в матче с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу за выход на поле после замены в матче с «Зенитом».

«За выход за пределы технической зоны с выходом на поле со стороны Дзюбы и старшего тренера «Локомотива» Олега Левина назначить штраф: Дзюбе и Левину – по 10 тыс. рублей, футбольному клубу «Локомотив» – 50 тыс. рублей за массовый выход», – сказал Григорьянц.