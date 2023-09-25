Молодежная сборная России сыграет с бразильскими топ-клубами: уже известны соперники

Стали известны возможные соперники молодежной сборной России по октябрьским матчам.
«Помимо «Сантоса», молодежная Сборная России сыграет также с «Палмейрасом», «Ред Буллом» и еще одним неопределенным соперником.
По моей информации, матчи пройдут с 10 по 17 октября. Переговоры находятся на завершающей стадии», – сообщил журналист Фабио Алейшо.
- С начала 2023 года молодежная сборная России провела 2 товарищеских матча.
- Было поражение от «Торпедо-Белаз» (0:1) и победа над молодежной сборной Узбекистана (2:0).
Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо