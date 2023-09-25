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    • Молодежная сборная России сыграет с бразильскими топ-клубами: уже известны соперники

    Молодежная сборная России сыграет с бразильскими топ-клубами: уже известны соперники

    Стали известны возможные соперники молодежной сборной России по октябрьским матчам.

    «Помимо «Сантоса», молодежная Сборная России сыграет также с «Палмейрасом», «Ред Буллом» и еще одним неопределенным соперником.

    По моей информации, матчи пройдут с 10 по 17 октября. Переговоры находятся на завершающей стадии», – сообщил журналист Фабио Алейшо.

    • С начала 2023 года молодежная сборная России провела 2 товарищеских матча.
    • Было поражение от «Торпедо-Белаз» (0:1) и победа над молодежной сборной Узбекистана (2:0).

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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