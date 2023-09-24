В «Спартаке» ответили, считают ли Тедеско бесом после его антироссийских высказываний

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов выразил отношение клуба к бывшему главному тренеру команды Доменико Тедеско.

Немец ранее поддержал отстранение России от международного футбола.

Доменико был в «Спартаке» в 2019-2021 годах.

Сейчас Тедеско тренирует сборную Бельгии.

– Считаете ли Тедеско бесом после его высказываний?

– Нет. Не слежу за всеми высказываниями Тедеско. Видимо, вы оперируете фразой, которая была сказана полтора года назад. Это не отменяет того, что Тедеско привел «Спартак» к серебряным медалям, вывел команду в Лигу чемпионов. Следствием того выхода стал и тот еврокубковый путь.