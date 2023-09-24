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    • В «Спартаке» ответили, считают ли Тедеско бесом после его антироссийских высказываний

    В «Спартаке» ответили, считают ли Тедеско бесом после его антироссийских высказываний

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов выразил отношение клуба к бывшему главному тренеру команды Доменико Тедеско.

    • Немец ранее поддержал отстранение России от международного футбола.
    • Доменико был в «Спартаке» в 2019-2021 годах.
    • Сейчас Тедеско тренирует сборную Бельгии.

    – Считаете ли Тедеско бесом после его высказываний?

    – Нет. Не слежу за всеми высказываниями Тедеско. Видимо, вы оперируете фразой, которая была сказана полтора года назад. Это не отменяет того, что Тедеско привел «Спартак» к серебряным медалям, вывел команду в Лигу чемпионов. Следствием того выхода стал и тот еврокубковый путь.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4383

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Псих Тедеско, да и новый физрук, как его там Абасраль недалеко ушёл. Все эти бывшие физруки потом сплёвывают, когда вспоминают свинарню. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1597

      Taps 1 час назад

      Абаскаль вслед за Тодеско таким же русофобом окажется.
      Отсюда и воспитание спартака ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +736

      111ax 1 час назад

      спам последних лет это же центр притяжения неадекватов. Один только соболев чего стоит, просто имбецил

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1597

      Taps > 111ax 1 час назад

      Чем тупее футболист тем лучше на ногах сказывается ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11847

      alp 1 час назад

      ну еще бы.. никак не может забыть, как его Зенит унизил ))

      4
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      Рейтинг: +2141

      Suvorov71 > alp 1 час назад

      Так помойка питерская всю футбольную карьеру( ну если это можно назвать карьерой) постоянно играла в низших лигах, а потом и совсем пропала умерла как команда , а появилась питерская помойка надутая газом , вот где унижение

      2
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      Рейтинг: +3299

      alefreddy 1 час назад

      на Западе надо мычать одинаково а не то сожрут

      3
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      Рейтинг: +16347

      Алексей З 1 час назад

      Егоров это БЕС.
      Фуфлыжник.

      5
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      Рейтинг: +5456

      Эном айс 1 час назад

      Секта и флагом подотрётся.

      2
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      Рейтинг: +1887

      Таврида 2 часа назад

      Тедеско просто свынья.

      2
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      Рейтинг: +21809

      Cleaner 2 часа назад

      После работы в Спартаке все становятся неадекватными...)))

      1
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      Рейтинг: +2141

      Suvorov71 > Cleaner 1 час назад

      Так ты сечас про помойку птерскую сказал, это знают все, кто побывал в питерской помойке, вонь на все оставшуюся жизь если это можно жизнью назвать

      1
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      Рейтинг: +19838

      NewLife 2 часа назад

      Я считаю бесом Сергея Егорова за его хейт в отношении моей любимой команды.

      5
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