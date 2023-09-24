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  • В «Спартаке» ответили, считают ли Тедеско бесом после его антироссийских высказываний

В «Спартаке» ответили, считают ли Тедеско бесом после его антироссийских высказываний

24 сентября 2023, 13:21
8

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов выразил отношение клуба к бывшему главному тренеру команды Доменико Тедеско.

  • Немец ранее поддержал отстранение России от международного футбола.
  • Доменико был в «Спартаке» в 2019-2021 годах.
  • Сейчас Тедеско тренирует сборную Бельгии.

– Считаете ли Тедеско бесом после его высказываний?

– Нет. Не слежу за всеми высказываниями Тедеско. Видимо, вы оперируете фразой, которая была сказана полтора года назад. Это не отменяет того, что Тедеско привел «Спартак» к серебряным медалям, вывел команду в Лигу чемпионов. Следствием того выхода стал и тот еврокубковый путь.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Бельгия Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (8)
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NewLife
1695553011
Я считаю бесом Сергея Егорова за его хейт в отношении моей любимой команды.
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Таврида
1695554080
Тедеско просто свынья.
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Эном айс
1695556485
Секта и флагом подотрётся.
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alefreddy
1695556810
на Западе надо мычать одинаково а не то сожрут
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alp
1695557197
ну еще бы.. никак не может забыть, как его Зенит унизил ))
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111ax
1695557753
спам последних лет это же центр притяжения неадекватов. Один только соболев чего стоит, просто имбецил
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Taps
1695558091
Абаскаль вслед за Тодеско таким же русофобом окажется. Отсюда и воспитание спартака ...
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