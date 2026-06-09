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  • Обмен спартаковца Пруцева на форварда «Локо» состоится только при одном условии

Обмен спартаковца Пруцева на форварда «Локо» состоится только при одном условии

Сегодня, 12:02
4

Обмен полузащитника «Спартака» Данила Пруцева на форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева находится под угрозой срыва.

Ежегодный оклад Пруцева составляет 1,6 миллиона евро. «Локомотив» не располагает возможностью повторить или превысить эту сумму.

Сделка состоится лишь при одном условии – Пруцев согласится на значительное сокращение текущей зарплаты.

  • В сезоне-2025/26 Пруцев находился в аренде у железнодорожников. За 35 матчей во всех турнирах полузащитник оформил два гола и три результативные передачи.
  • Воробьев за аналогичный период провел 34 встречи в составе «красно-зеленых», забил 12 мячей и отдал 7 голевых пасов.
  • Ранее сообщалось, что при провале переговоров по Воробьеву «Спартак» переключится на Егора Голенкова («Ростов») и Георгия Мелкадзе («Ахмат»).

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Воробьев Дмитрий Пруцев Данил
Комментарии (4)
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shcheinskiys
1780995861
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BRO_football
1780997122
Ни при каких условиях не состоится. Локомотиву деньги нужны и сокращение расходов.
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rash1959
1781007027
куда «Локомотив» распихивает бабло, билеты на поезда дороже некуда, самолётов на юга нет, поезда битком , а денег НЕТ!
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