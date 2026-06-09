Обмен спартаковца Пруцева на форварда «Локо» состоится только при одном условии

Обмен полузащитника «Спартака» Данила Пруцева на форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева находится под угрозой срыва.

Ежегодный оклад Пруцева составляет 1,6 миллиона евро. «Локомотив» не располагает возможностью повторить или превысить эту сумму.

Сделка состоится лишь при одном условии – Пруцев согласится на значительное сокращение текущей зарплаты.