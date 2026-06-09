Обмен спартаковца Пруцева на форварда «Локо» состоится только при одном условии

Обмен полузащитника «Спартака» Данила Пруцева на форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева находится под угрозой срыва.
Ежегодный оклад Пруцева составляет 1,6 миллиона евро. «Локомотив» не располагает возможностью повторить или превысить эту сумму.
Сделка состоится лишь при одном условии – Пруцев согласится на значительное сокращение текущей зарплаты.
- В сезоне-2025/26 Пруцев находился в аренде у железнодорожников. За 35 матчей во всех турнирах полузащитник оформил два гола и три результативные передачи.
- Воробьев за аналогичный период провел 34 встречи в составе «красно-зеленых», забил 12 мячей и отдал 7 голевых пасов.
- Ранее сообщалось, что при провале переговоров по Воробьеву «Спартак» переключится на Егора Голенкова («Ростов») и Георгия Мелкадзе («Ахмат»).
Источник: Metaratings