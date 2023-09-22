Витсель: «Мы все едем в Азию за деньгами»

Защитник «Атлетико» Аксель Витсель раскрыл мотивацию игроков, уезжающих в Азию.

«У каждого из нас свой путь. Я не говорю, что уезжать в Саудовскую Аравию было неправильно, я отправился в Китай, когда мне было 27.

Для меня это был жизненный опыт. Очевидно, мы едем туда за деньгами, нам не до спортивного проекта», – цитирует Витселя телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на Sportface.