Витсель: «Мы все едем в Азию за деньгами»

Защитник «Атлетико» Аксель Витсель раскрыл мотивацию игроков, уезжающих в Азию.
«У каждого из нас свой путь. Я не говорю, что уезжать в Саудовскую Аравию было неправильно, я отправился в Китай, когда мне было 27.
Для меня это был жизненный опыт. Очевидно, мы едем туда за деньгами, нам не до спортивного проекта», – цитирует Витселя телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на Sportface.
- 34-летний Витсель в 2012-2017 годах был в «Зените».
- В 2017-2018 годах Аксель был в Китае.
- На счету Витселя 130 матчей за Бельгию и 12 голов.
Источник: «Матч ТВ»