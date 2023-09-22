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    Витсель: «Мы все едем в Азию за деньгами»

    Защитник «Атлетико» Аксель Витсель раскрыл мотивацию игроков, уезжающих в Азию.

    «У каждого из нас свой путь. Я не говорю, что уезжать в Саудовскую Аравию было неправильно, я отправился в Китай, когда мне было 27.

    Для меня это был жизненный опыт. Очевидно, мы едем туда за деньгами, нам не до спортивного проекта», – цитирует Витселя телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на Sportface.

    • 34-летний Витсель в 2012-2017 годах был в «Зените».
    • В 2017-2018 годах Аксель был в Китае.
    • На счету Витселя 130 матчей за Бельгию и 12 голов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.09.2023 23:32
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