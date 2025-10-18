Примера. Гол экс-зенитовца не спас «Жирону» от поражения от «Барселоны» (1:2), Флика удалили

«Барселона» победила «Жирону» в каталонском дерби в 9-м туре Примеры. Решающий гол у сине-гранатовых забил защитник Рональд Араухо на 90+3 минуте.
У «Жироны» забил чемпион России в составе «Зенита» Аксель Витсель.
Красную карточку за эмоции на 90-й минуте получил главный тренер «Барсы» Ханс-Дитер Флик.
«Барселона» возглавила таблицу, но у отстающего на очко «Реала» матч в запасе. «Жирона» – в зоне вылета.
Испания. Примера. 9 тур
Барселона - Жирона - 2:1 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Педри, 13; 1:1 - А. Витсель, 20; 2:1 - Р. Араухо, 90+3.
Источник: «Бомбардир»