Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Примера. Гол экс-зенитовца не спас «Жирону» от поражения от «Барселоны» (1:2), Флика удалили

Примера. Гол экс-зенитовца не спас «Жирону» от поражения от «Барселоны» (1:2), Флика удалили

Сегодня, 19:12
1

«Барселона» победила «Жирону» в каталонском дерби в 9-м туре Примеры. Решающий гол у сине-гранатовых забил защитник Рональд Араухо на 90+3 минуте.

У «Жироны» забил чемпион России в составе «Зенита» Аксель Витсель.

Красную карточку за эмоции на 90-й минуте получил главный тренер «Барсы» Ханс-Дитер Флик.

«Барселона» возглавила таблицу, но у отстающего на очко «Реала» матч в запасе. «Жирона» – в зоне вылета.

Испания. Примера. 9 тур
Барселона - Жирона - 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 - Педри, 13; 1:1 - А. Витсель, 20; 2:1 - Р. Араухо, 90+3.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Ямаль перестанет давать бесплатные автографы: подробности 5
Флик отреагировал на новость о вмешательстве Деку в ситуацию с Ямалем
Президент «Барселоны» выбрал тренера на замену Флику 2
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Жирона Барселона Зенит Витсель Аксель Флик Ханс-Дитер
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1760806783
Аксель Витсель молодца! До сих пор играет на уровне, несмотря на возраст 36 лет!!!
Ответить
Главные новости
Заявление «Спартака» по травме Бабича: игрок выбыл надолго
21:30
1
Реакция болельщиков «Спартака» на ничью с «Ростовом»
21:06
Видео«Локо» забил ЦСКА «величайший гол в истории РПЛ»
20:44
40
ФотоБатраков шокировал новым имиджем
20:22
10
ВидеоБатраков открыл счет в дерби шикарным дальним ударом
20:14
6
Боярский прокомментировал ничью «Спартака» с «Ростовом»
19:44
3
РПЛ. «Краснодар» победил в гостях «Динамо Мх» (2:0) и вышел в лидеры
19:26
8
Примера. Гол экс-зенитовца не спас «Жирону» от поражения от «Барселоны» (1:2), Флика удалили
19:12
1
ВидеоРабинер описал гол Барко «Ростову» одним прилагательным
19:06
1
В «Спартаке» честно ответили, почему сломался план на игру с «Ростовом»
18:50
16
Все новости
Все новости
Примера. Гол экс-зенитовца не спас «Жирону» от поражения от «Барселоны» (1:2), Флика удалили
19:12
1
Ямаль перестанет давать бесплатные автографы: подробности
Вчера, 17:31
5
Флик отреагировал на новость о вмешательстве Деку в ситуацию с Ямалем
Вчера, 16:16
Президент «Барселоны» выбрал тренера на замену Флику
Вчера, 14:14
2
Ямаля не наказали за опоздание – игроки «Барсы» недовольны этим решением
Вчера, 13:28
3
Известна причина, почему «Матч ТВ» не покажет в прямом эфире Эль Класико
Вчера, 11:42
16
«Барселона» рассматривает трех тренеров на замену Флику
Вчера, 01:11
2
Флик может покинуть «Барселону» по двум причинам
Вчера, 00:12
3
В Испании раскрыли, когда Модрич вернется в «Реал»
16 октября
Лучшие игроки мира по созданию голевых моментов
16 октября
2
Российский форвард попал в топ-50 лучших завершителей атак в мире
15 октября
2
В «Барселоне» раздражены решением Левандовского
15 октября
1
«Барселона» продлила контракт с основным полузащитником
15 октября
«Барселона» перед Эль Класико лишилась основного форварда
14 октября
Клуб Захаряна может увести тренера у «Спартака»
13 октября
3
Президент «Барселоны» сделал заявление об отношениях с Месси
13 октября
Зидан ответил, когда решил стать тренером
13 октября
Президент «Барсы» Лапорта сделал выбор между сексом и деньгами
13 октября
2
Зидан объяснил, почему закончил карьеру в 34 года
13 октября
2
Лапорта: «Если Бог есть, то он с «Барсой»
13 октября
1
Пике: «ДНК «Реала» – ныть, если не получилось сжульничать»
13 октября
3
«Барселоне» предложили 400 миллионов за Ямаля
13 октября
3
Два игрока «Барселоны» травмировались в сборной Испании
13 октября
Хави назвал топ-футболиста, которого бы подписал в «Барсу»
13 октября
Зидан: «Есть один футболист, который меня впечатляет»
13 октября
3
Мбаппе назвал своего кумира в футболе: «Счастлив, что могу с ним общаться»
12 октября
2
Ибрагович назвал игрока, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Дембеле
12 октября
7
«Барселона» приняла важное решение по 37-летнему Левандовскому
12 октября
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 