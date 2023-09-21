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    • Месси: «Я был единственным игроком, не получившим почестей от клуба за победу на ЧМ»

    Месси: «Я был единственным игроком, не получившим почестей от клуба за победу на ЧМ»

    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что «ПСЖ» не чествовал его в связи с победой на чемпионате мира в Катаре.

    Аргентинец подчеркнул, что только ему пришлось столкнуться с подобным.

    «Ситуация было понятной – из-за нас сборная Франции не смогла выиграть ЧМ во второй раз подряд.

    Я был единственным игроком, который не получил почестей от клуба, ну да ладно», – сказал Месси.

    • Форвард летом покинул «ПСЖ» в связи с истечением контракта.
    • В Париже он провел 2 сезона.
    • В финале ЧМ-2022 Аргентина с Месси победила Францию в серию пенальти после ничьей 3:3.

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    Источник: Infobae

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    21.09.2023 22:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +537

      Romeo 123 45 минут назад

      Гномик обиделся, дайте ему золотой мяч а лучше сразу все пожизненно

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