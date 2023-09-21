Месси: «Я был единственным игроком, не получившим почестей от клуба за победу на ЧМ»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что «ПСЖ» не чествовал его в связи с победой на чемпионате мира в Катаре.

Аргентинец подчеркнул, что только ему пришлось столкнуться с подобным.

«Ситуация было понятной – из-за нас сборная Франции не смогла выиграть ЧМ во второй раз подряд.

Я был единственным игроком, который не получил почестей от клуба, ну да ладно», – сказал Месси.

Форвард летом покинул «ПСЖ» в связи с истечением контракта.

В Париже он провел 2 сезона.

В финале ЧМ-2022 Аргентина с Месси победила Францию в серию пенальти после ничьей 3:3.

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