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  • Месси: «Я был единственным игроком, не получившим почестей от клуба за победу на ЧМ»

Месси: «Я был единственным игроком, не получившим почестей от клуба за победу на ЧМ»

21 сентября 2023, 22:56
3

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что «ПСЖ» не чествовал его в связи с победой на чемпионате мира в Катаре.

Аргентинец подчеркнул, что только ему пришлось столкнуться с подобным.

«Ситуация было понятной – из-за нас сборная Франции не смогла выиграть ЧМ во второй раз подряд.

Я был единственным игроком, который не получил почестей от клуба, ну да ладно», – сказал Месси.

  • Форвард летом покинул «ПСЖ» в связи с истечением контракта.
  • В Париже он провел 2 сезона.
  • В финале ЧМ-2022 Аргентина с Месси победила Францию в серию пенальти после ничьей 3:3.

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Источник: Infobae
Франция. Лига 1 США. МЛС Интер Майами ПСЖ Аргентина Месси Лионель
Комментарии (3)
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Romeo 123
1695329366
Гномик обиделся, дайте ему золотой мяч а лучше сразу все пожизненно
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GermanVo
1695333626
Бедняга. Даже жалко как-то стало. Недополучил.
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ZeBolotny
1695460667
Обиженка маленькая - не поздравили его!
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