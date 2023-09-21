Месси: «Я был единственным игроком, не получившим почестей от клуба за победу на ЧМ»

Гномик обиделся, дайте ему золотой мяч а лучше сразу все пожизненно
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что «ПСЖ» не чествовал его в связи с победой на чемпионате мира в Катаре.
Аргентинец подчеркнул, что только ему пришлось столкнуться с подобным.
«Ситуация было понятной – из-за нас сборная Франции не смогла выиграть ЧМ во второй раз подряд.
Я был единственным игроком, который не получил почестей от клуба, ну да ладно», – сказал Месси.
- Форвард летом покинул «ПСЖ» в связи с истечением контракта.
- В Париже он провел 2 сезона.
- В финале ЧМ-2022 Аргентина с Месси победила Францию в серию пенальти после ничьей 3:3.