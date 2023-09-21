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    • «Аль-Наср» – «Аль-Ахли»: прогноз на матч 7 тура чемпионата Саудовской Аравии, 22 сентября

    «Аль-Наср» – «Аль-Ахли»: прогноз на матч 7 тура чемпионата Саудовской Аравии, 22 сентября

    В пятницу, 22 сентября, состоится матч «Аль-Наср» – «Аль-Ахли. Начало игры запланировано на 21:00 по московскому времени.

    «Аль-Наср»

    Команда в последних пяти матчах одержала пять побед, и стремится войти в первую пятерку сильнейших команд чемпионата Саудовской Аравии. Однако сейчас «Аль-Наср» идет только шестым – в активе команды 12 очков, а отставание от первого места составляет четыре балла.

    «Аль-Ахли»

    Команда с 15 баллами идет на третьем месте, отставая от лидера на одно очко. Последние пять матчей «Аль-Ахли» может занести себе в актив – четыре победы и только одно поражение.

    Факты

    История противостояния команд насчитывает 40 матчей, в которых 13 раз побеждал «Аль-Наср», а в 14 встречах сильнее оказывались футболисты «Аль-Ахли».

    Наш прогноз на игру

    Обе команды неплохо идут в своем национальном первенстве, впрочем, хозяева, за счет более звездного состава, смогут набрать в этой встрече три очка. Наш прогноз – победа «Аль-Насра» (1.79).

    Источник: Бомбардир

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