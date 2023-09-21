В пятницу, 22 сентября, состоится матч «Аль-Наср» – «Аль-Ахли. Начало игры запланировано на 21:00 по московскому времени.

«Аль-Наср»

Команда в последних пяти матчах одержала пять побед, и стремится войти в первую пятерку сильнейших команд чемпионата Саудовской Аравии. Однако сейчас «Аль-Наср» идет только шестым – в активе команды 12 очков, а отставание от первого места составляет четыре балла.

«Аль-Ахли»

Команда с 15 баллами идет на третьем месте, отставая от лидера на одно очко. Последние пять матчей «Аль-Ахли» может занести себе в актив – четыре победы и только одно поражение.

Факты

История противостояния команд насчитывает 40 матчей, в которых 13 раз побеждал «Аль-Наср», а в 14 встречах сильнее оказывались футболисты «Аль-Ахли».

Наш прогноз на игру

Обе команды неплохо идут в своем национальном первенстве, впрочем, хозяева, за счет более звездного состава, смогут набрать в этой встрече три очка. Наш прогноз – победа «Аль-Насра» (1.79).