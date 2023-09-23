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    Роналду отреагировал на свой дубль в матче с «Аль-Ахли» (4:3)

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост по итогам игры 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Ахли».

    • Команда португальца победила со счетом 4:3.
    • Роналду сделал дубль, в том числе забил, несмотря на дым в штрафной площадке.

    «Очень рад тому, что забил еще два гола, и в особенности тому, что помог команде одержать очень важную победу!

    Наши болельщики потрясающе поддерживали нас дома!» – написал Роналду в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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