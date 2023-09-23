Самый дорогой футболист в истории «Аль-Ахли» стоял возле раздевалки «Аль-Насра» ради фото с Роналду

Нормальный ход.Парень хочет сделать фото с кумиром своего детства.Криш многих пацанов вдохновил для того, чтобы футболом занялись, вместо того чтобы хернёй заниматься с пьянкой и бездельем
.В интернете много фото юного Мбаппе на фоне изображения своего кумира Криштиану Роналду.
Летний новичок «Аль-Ахли» Габриэль Вейга стал фигурантом вирусного ролика.
Испанского футболиста засняли после поражения от «Аль-Насра» (3:4).
Он со смартфоном в руках ожидал Криштиану Роналду возле входа в раздевалку, чтобы сфотографироваться с ним.
- «Аль-Ахли» в августе купил Вейгу у «Сельты» за 40 млн евро.
- Это самый дорогой трансфер в истории клуба из Джидды.