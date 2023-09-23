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    • Самый дорогой футболист в истории «Аль-Ахли» стоял возле раздевалки «Аль-Насра» ради фото с Роналду

    Самый дорогой футболист в истории «Аль-Ахли» стоял возле раздевалки «Аль-Насра» ради фото с Роналду

    Летний новичок «Аль-Ахли» Габриэль Вейга стал фигурантом вирусного ролика.

    Испанского футболиста засняли после поражения от «Аль-Насра» (3:4).

    Он со смартфоном в руках ожидал Криштиану Роналду возле входа в раздевалку, чтобы сфотографироваться с ним.

    • «Аль-Ахли» в августе купил Вейгу у «Сельты» за 40 млн евро.
    • Это самый дорогой трансфер в истории клуба из Джидды.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +94

      ramblernasheveverything 7 минут назад

      Нормальный ход.Парень хочет сделать фото с кумиром своего детства.Криш многих пацанов вдохновил для того, чтобы футболом занялись, вместо того чтобы хернёй заниматься с пьянкой и бездельем
      .В интернете много фото юного Мбаппе на фоне изображения своего кумира Криштиану Роналду.

      0
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      Рейтинг: +12657

      DeStar 15 минут назад

      ну и че? тип позорно?

      1
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      Рейтинг: +25156

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      Другой возможности может и не быть. )

      0
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