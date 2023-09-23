Самый дорогой футболист в истории «Аль-Ахли» стоял возле раздевалки «Аль-Насра» ради фото с Роналду

Летний новичок «Аль-Ахли» Габриэль Вейга стал фигурантом вирусного ролика.

Испанского футболиста засняли после поражения от «Аль-Насра» (3:4).

Он со смартфоном в руках ожидал Криштиану Роналду возле входа в раздевалку, чтобы сфотографироваться с ним.