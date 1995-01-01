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    Роналду промахнулся по пустым воротам с двух метров, но все равно стал героем матча

    23 сентября, 13:30
    Принес «Аль-Насру» победу над сильным соперником

    «Аль-Наср» после кризисного старта продолжает погоню за лидерами чемпионата Саудовской Аравии.

    В подобной ситуации важны любые очки, но особую ценность имеют баллы, заработанные в матчах с прямыми конкурентами.

    Именно такая игра была у «Аль-Насра» в пятницу – команда принимала «Аль-Ахли» из Джидды с Эдуаром Менди, Франком Кессье и Риядом Марезом в составе.

    Лидер хозяев поля Криштиану Роналду быстро открыл счет, а уже на 8-й минуте мог удвоить преимущество своей команды и заметно облегчить ее задачу. Но португалец умудрился промахнуться по пустым воротам с двух метров.

    Позднее 38-летний нападающий исправился и оформил дубль, который принес «Аль-Насру» победу со счетом 4:3.

    Команда Криштиану в деле – до первого места всего три очка. Но лучше так больше не промахиваться, ведь в следующий раз подобный фейл может повлиять на результат.

    Фото: AFLO / Global Look Press

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    Комментарии1
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      Filoret 9 часов назад

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