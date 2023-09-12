Карпин сравнил сборную Катара с «Зенитом»

Не, ну, шутки шутками, а сборная Катара мне сегодня категорически понравилась.
Как квалификацией игроков в плане ВЕЛИКОЛЕПНОЙ техники приёма мяча, видения поля, так и в общекомандном настрое.
В общем, МОЛОДЦЫ, чё говорить...
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причину ничьи с Катаром (1:1) в товарищеском матче.
«Игрокам я сказал всю правду в лицо, но это была правда для футболистов.
Слова Сергея Волкова об интенсивности сборной Катара, что физически было сложно с ней играть? Он вам и дал ответ, это говорит футболист, который играет в «Краснодаре» – лидере чемпионата. Вот и все.
Грустно, но что делать? Надо работать и работать надо в клубах, потому что игроки говорят, что, как оказывается, даже против Катара интенсивность выше, чем против «Зенита». Согласен ли я с ним? На 500%», – сказал Карпин.
- Россия спаслась от поражения на 90-й минуте.
- Национальная команда ни разу не победила в 3 сентябрьских матчах.
- Сборная России отстранена от официальных матчей.
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