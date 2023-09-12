Карпин сравнил сборную Катара с «Зенитом»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причину ничьи с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

«Игрокам я сказал всю правду в лицо, но это была правда для футболистов.

Слова Сергея Волкова об интенсивности сборной Катара, что физически было сложно с ней играть? Он вам и дал ответ, это говорит футболист, который играет в «Краснодаре» – лидере чемпионата. Вот и все.

Грустно, но что делать? Надо работать и работать надо в клубах, потому что игроки говорят, что, как оказывается, даже против Катара интенсивность выше, чем против «Зенита». Согласен ли я с ним? На 500%», – сказал Карпин.