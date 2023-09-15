Акинфеев объяснил, почему посмотрел только первые 15 минут матча Катар – России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче с Катаром (1:1).

Россия спаслась от поражения на 90-й минуте.

Национальная команда ни разу не победила в 3 сентябрьских матчах.

Сборная России отстранена от официальных матчей.

– Как оцениваете товарищеский матч с Катаром?

– Когда уже не играешь за национальную команду, то взгляд не самый пристальный. Одно дело, когда находишься там, варишься в этой каше где-то рядышком, другое – если уже 5-6 лет ты далеко от сборной.

Я уже не один живу, у меня трое детей. Честно признаюсь: смотрел первые 15-20 минут. Потом мы пошли гулять на площадку. Думаю, абсолютно нормально на данном этапе для меня выбрать прогулку с 2,5-летним ребенком вместо просмотра матча Катар – Россия.

Что касается результатов, то не мне судить, не мне лезть в головы людей, которые сейчас там работают. Конечно, всем хорошо, если сборная побеждает. Но бывают и неприятные моменты.

– В целом следите за матчами сборной?

– Слежу конечно. Если не удастся понаблюдать в прямом эфире, обязательно посмотрю обзор. Я должен знать результат. Все-таки на протяжении 15 лет играл в национальной команде, и для меня это не чужое дело.

Хочется, чтобы сборная побеждала. Но на данном этапе трудно делать какие-то выводы. И неправильно.