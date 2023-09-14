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    • «Сильнейшие футболисты России»: Карпин – о стартовом составе сборной на Катар

    «Сильнейшие футболисты России»: Карпин – о стартовом составе сборной на Катар

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о составе национальной команды в матче с Катаром (1:1).

    «Можно ли сказать, что стартовый состав на Катар – это сильнейшие футболисты России, за исключением травмированных и тех, кто не сумел приехать?

    Ну, те 21 человек, что поехали в Катар, и те 11, что вышли в стартовом составе, мы считаем, что да», – сказал Карпин в шоу «Это футбол, брат!».

    • Россия спаслась от поражения на 90-й минуте.
    • Национальная команда ни разу не победила в 3 сентябрьских матчах.
    • Сборная России отстранена от официальных матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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