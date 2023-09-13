«Игра была равна»: Ловчев цитатой Карпина прокомментировал ничью России с Катаром

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру сборной России в матче с Катаром (1:1).

Россия спаслась от поражения на 90-й минуте.

Национальная команда ни разу не победила в 3 сентябрьских матчах.

«Играли две равные команды. Как в своe время сказал Карпин после какого-то матча – «игра была равна». А остальное додумайте сами… Это Карпин так говорил о таких играх, не я.

Исчезло понимание того, что мы обязаны обыгрывать такие команды, как Катар. Вы страну представляете, спортсмены, если они представляют Россию, обязаны в любом спорте показывать свою силу.

Мы страну этими матчами точно не прославили. Результат всегда важен. Не надо так играть за сборную», – написал Ловчев в телеграме.