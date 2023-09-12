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    • Литвинов назвал причину, по которой Россия не обыграла Катар

    Литвинов назвал причину, по которой Россия не обыграла Катар

    Полузащитник сборной России Руслан Литвинов высказался ничьей со сборной Катара (1:1) в товарищеском матче.

    «Было непривычно, адаптация к климату. Но внутри стадиона температура совсем другая. В целом комфортно играть.

    В начале игры мы владели инициативой, контролировали мяч, выбирали правильные позиции. Потом отдали инициативу – и начали появляться проблемы. Соперник почувствовал уверенность. Нам есть над чем работать.

    В целом должны были выигрывать, использовать свой момент. Но пропустили первыми, пришлось отыгрываться. Это повод еще больше работать над собой.

    Должны выигрывать такие игры. До последнего было ощущение, что можем додавить и выиграть», – сказал Литвинов.

    • Россия спаслась от поражения на 90-й минуте.
    • Национальная команда ни разу не победила в 3 сентябрьских матчах.
    • Сборная России отстранена от официальных матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2023 22:58
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