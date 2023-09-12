Литвинов назвал причину, по которой Россия не обыграла Катар

Полузащитник сборной России Руслан Литвинов высказался ничьей со сборной Катара (1:1) в товарищеском матче.

«Было непривычно, адаптация к климату. Но внутри стадиона температура совсем другая. В целом комфортно играть.

В начале игры мы владели инициативой, контролировали мяч, выбирали правильные позиции. Потом отдали инициативу – и начали появляться проблемы. Соперник почувствовал уверенность. Нам есть над чем работать.

В целом должны были выигрывать, использовать свой момент. Но пропустили первыми, пришлось отыгрываться. Это повод еще больше работать над собой.

Должны выигрывать такие игры. До последнего было ощущение, что можем додавить и выиграть», – сказал Литвинов.