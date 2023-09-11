Семин отреагировал на интерес «Барселоны» к Хвиче

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о перспективах Хвичи Кварацхелии в случае перехода из «Наполи» в «Барселону».

Сообщалось, что чемпион Примеры хочет заполучить грузинского вингера следующим летом.

«Я думаю, что по своему стилю Хвича как раз подходит «Барселоне», это его команда. И второй очень важный момент: он молодой и прогрессирующий игрок. Думаю, что уровень Кварацхелии соответствует «Барселоне».

Стоит ли Хвича 100 миллионов? Это спорный момент, ответ на который дать сложно. Раз на рынке есть такие цифры, а он ведущий игрок Европы, он стоит этих денег», – сказал Сeмин.