Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Семин отреагировал на интерес «Барселоны» к Хвиче

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о перспективах Хвичи Кварацхелии в случае перехода из «Наполи» в «Барселону».

    Сообщалось, что чемпион Примеры хочет заполучить грузинского вингера следующим летом.

    «Я думаю, что по своему стилю Хвича как раз подходит «Барселоне», это его команда. И второй очень важный момент: он молодой и прогрессирующий игрок. Думаю, что уровень Кварацхелии соответствует «Барселоне».

    Стоит ли Хвича 100 миллионов? Это спорный момент, ответ на который дать сложно. Раз на рынке есть такие цифры, а он ведущий игрок Европы, он стоит этих денег», – сказал Сeмин.

    • Хвича – лучший игрок прошлого сезона Серии А.
    • Он номинирован на «Золотой мяч».
    • Кварацхелия играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

    Новости по теме
    У кого в сборной мира на матче Цымбаларя лучшая форма – ответ Семина
    Семин прокомментировал включение Хвичи в число претендентов на «Золотой мяч» 4
    Семин отреагировал на увольнение Евсеева из «Факела» 6
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 