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    • Эменике назвал самое странное событие за период карьеры в «Спартаке»

    Эменике назвал самое странное событие за период карьеры в «Спартаке»

    Экс-нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике вспомнил о своем спорном удалении в матче с «Зенитом».

    «Удаление с «Зенитом» – самая невероятная вещь, которая происходила со мной в России. Правда, ещe была красная в матче с «Динамо», когда фанаты скандировали насчeт меня. А я был молод и среагировал – показал средний палец.

    Но самое странное – в матче с «Зенитом», безусловно. Я просто похлопал себя по руке – жест, который я видел у Это’О в Лиге чемпионов. Я был удивлeн, что меня дисквалифицировали», – сказал Эменике.

    • Речь идет о матче, состоявшемся 6 мая 2012 года.
    • Игру обслуживал судья Владимир Казьменко.
    • «Спартак» победил «Зенит» со счетом 3:2.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19773

      ilichkadr 7 часов назад

      Ну, конечно, самое странное в матче с «Зенитом». А то, что за средний палец мог и в тыкву от фанатов огрести это мелочь.

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      Рейтинг: +3190

      alefreddy 7 часов назад

      да складочек остался

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