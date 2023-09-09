Эменике назвал самое странное событие за период карьеры в «Спартаке»

Экс-нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике вспомнил о своем спорном удалении в матче с «Зенитом».

«Удаление с «Зенитом» – самая невероятная вещь, которая происходила со мной в России. Правда, ещe была красная в матче с «Динамо», когда фанаты скандировали насчeт меня. А я был молод и среагировал – показал средний палец.

Но самое странное – в матче с «Зенитом», безусловно. Я просто похлопал себя по руке – жест, который я видел у Это’О в Лиге чемпионов. Я был удивлeн, что меня дисквалифицировали», – сказал Эменике.