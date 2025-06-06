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Эменике готов вернуться в «Спартак»

6 июня 2025, 21:09
1

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике считает возможным возобновление сотрудничества с московским клубом.

  • Нигериец выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.
  • Форвард забил 24 гола и сделал 8 ассистов в 51 матче.
  • Он закончил карьеру в 2019 году.

– Чем вы сейчас занимаетесь?

– Я живу в Нигерии, у меня здесь свой бизнес: медицинская клиника и отель.

– Не хотите попробовать себя в роли тренера и вернуться в «Спартак»?

– Я понимаю, что работа тренером – это не мое. Если «Спартак» предложит работу, это будет большой честью для меня.

Если моя семья не будет против, я приму это предложение и буду работать в «Спартаке». Но точно не главным тренером. Я готов рассмотреть другие должности в клубе.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Эменике Эммануэль
Комментарии (1)
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alefreddy
1749316371
а другие все заняты только на поле
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