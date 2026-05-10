Экс-спартаковец Эменике скучает по России

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал, что скучает по России.

«Из бывших спартаковцев общаюсь с Ари. Была идея создать общую группу в соцсетях, но не вышло. Поэтому общаюсь сейчас только с Ари. Москва – прекрасный город, один из лучших в мире, я по нему очень скучаю.

Скучаю также по друзьям, которые остались в Москве. Когда я приезжаю в Россию, то чувствую себя как дома. Ведь «Спартак» всегда будет моей семьей. Когда я в последний раз приезжал в Москву, получил много хороших эмоций от встречи с друзьями», – сказал Эменике.