Ярошик: «В Чехии буду всем говорить, чтобы не верили новостям про Россию»

Бывший тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик остался доволен своим пребыванием в России.
«Я знал, что еду в Россию в не самый лучший период. Я брал эту ответственность на себя. Как только приехал, закрыл свою страничку в соцсетях. Я ничего не читал, поэтому давления не чувствовал.
Могу сказать, что в России очень много добрых людей. Мне постоянно помогали, поддерживали. Никто никогда не грубил. Наоборот, все были доброжелательны.
Спасибо людям, которые тепло меня приняли. Ну а в Чехии теперь буду всем говорить, чтобы не верили новостям», – сказал Ярошик.
- Чешский тренер проработал в «Оренбурге» 2 месяца.
- Его сменил Давид Деограсия.
Источник: «Спорт-Экспресс»