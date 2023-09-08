Ярошик: «В Чехии буду всем говорить, чтобы не верили новостям про Россию»

Бывший тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик остался доволен своим пребыванием в России.

«Я знал, что еду в Россию в не самый лучший период. Я брал эту ответственность на себя. Как только приехал, закрыл свою страничку в соцсетях. Я ничего не читал, поэтому давления не чувствовал.

Могу сказать, что в России очень много добрых людей. Мне постоянно помогали, поддерживали. Никто никогда не грубил. Наоборот, все были доброжелательны.

Спасибо людям, которые тепло меня приняли. Ну а в Чехии теперь буду всем говорить, чтобы не верили новостям», – сказал Ярошик.