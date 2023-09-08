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    • Ярошик: «В Чехии буду всем говорить, чтобы не верили новостям про Россию»

    Ярошик: «В Чехии буду всем говорить, чтобы не верили новостям про Россию»

    Бывший тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик остался доволен своим пребыванием в России.

    «Я знал, что еду в Россию в не самый лучший период. Я брал эту ответственность на себя. Как только приехал, закрыл свою страничку в соцсетях. Я ничего не читал, поэтому давления не чувствовал.

    Могу сказать, что в России очень много добрых людей. Мне постоянно помогали, поддерживали. Никто никогда не грубил. Наоборот, все были доброжелательны.

    Спасибо людям, которые тепло меня приняли. Ну а в Чехии теперь буду всем говорить, чтобы не верили новостям», – сказал Ярошик.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3184

      alefreddy 1 минуту назад

      а кули толку если у вас вся пропаганда против нас

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