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    • Агент участника ЧМ-2022 назвал единственную причину, по которой игрок не перешел в «Динамо»

    Агент участника ЧМ-2022 назвал единственную причину, по которой игрок не перешел в «Динамо»

    Гелу Родригес, агент мексиканского защитника Сесара Монтеса, прокомментировал несостоявшийся переход игрока в «Динамо» минувшим летом.

    «О причинах несостоявшегося трансфера Монтеса в «Динамо» надо спрашивать клуб. «Динамо» всегда хотело подписать игрока, но суммы были очень большие.

    Стоимость, наверное, была единственной причиной», – заявил Родригес.

    • Монтес сделал 1 ассист в 3 матчах ЧМ-2022.
    • Он уже мог оказаться в «Динамо» в сентябре 2022 года.
    • Тогда сделка сорвалась из-за сложностей с переводом денег.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5904

      Питерский князь 2 часа назад

      В угрюмое болото незахотел.
      В этом клубе не понос, так золотуха. Вечно чемпионские мундиры на себя вешают.
      В луже собственных амбиций, каждый год сидят.
      :)))

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