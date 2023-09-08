Агент участника ЧМ-2022 назвал единственную причину, по которой игрок не перешел в «Динамо»

Гелу Родригес, агент мексиканского защитника Сесара Монтеса, прокомментировал несостоявшийся переход игрока в «Динамо» минувшим летом.
«О причинах несостоявшегося трансфера Монтеса в «Динамо» надо спрашивать клуб. «Динамо» всегда хотело подписать игрока, но суммы были очень большие.
Стоимость, наверное, была единственной причиной», – заявил Родригес.
- Монтес сделал 1 ассист в 3 матчах ЧМ-2022.
- Он уже мог оказаться в «Динамо» в сентябре 2022 года.
- Тогда сделка сорвалась из-за сложностей с переводом денег.
Источник: Sport24