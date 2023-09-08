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    • Агкацев раскрыл,что Карпин сказал игрокам сборной России после матча с Египтом

    Агкацев раскрыл,что Карпин сказал игрокам сборной России после матча с Египтом

    Вратарь сборной России Станислав Агкацев прокомментировал ничью национальной команды с Египтом в товарищеском матче.

    • Матч завершился со счетом 1:1.
    • 11 сентября команды встретятся еще раз.

    – У команды получилось два разных тайма, что можете в целом сказать об игр?

    – Тяжeлая игра получилась, мы мало тренировались в этом составе, всего два занятия, поэтому тяжело было найти какие-то игровые связи. Конечно, мы их наигрывали, но слишком мало времени, чтобы они закрепились.

    Ребята все старались, моментами что-то получалось, моментами – нет. Ещe и поле не самого лучшего качества тоже мешало. Для первого матча в таком составе – нормально.

    – Что сказал Валерий Георгиевич после матча?

    – Самое главное – никто не получил травму на таком поле, а для первой игры – более чем.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 08:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4451

      ЮНик 6 часов назад

      Какой смысл и польза была от этой поездки и сборов. Подготовка к играм с белорусами? Сколько миллионов потрачено впустую. Сколько больных детей можно было бы вылечить! Жаль, что мат не пропускают.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1701

      zarsm > ЮНик 5 часов назад

      Давай вообще не собирать никого, а потом когда допустят к соревнованиям, что делать прикажешь?

      1
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      Рейтинг: +21697

      Cleaner > zarsm 5 часов назад

      Вот тогда и собирать. Не сброд, как это делает Карпин, а СБОРНУЮ!

      2
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      Рейтинг: +2532

      Январь 59 > Cleaner 3 часа назад

      Собирать сборную, тоже не благодарное дело. Нужно знать игроков, нужно знать кто и с кем способен взаимодействовать и понимать друг друга . Поэтому за одну неделю не всегда может что то получиться. Вспомни пример, когда в раздевалке сборной была драка и Мамаев неделю ходил с фингалом.А это все результат спешки тренера( хотя никогда Слуцкого за хорошего тренера не считал). И у Карпина тоже далеко не со всеми игроками РПЛ хорошие отношения. А кого сегодня вместо Карпина? - Юрана? Сашу Мостового? Может Шалимова? Гогниева? Черевченко? Григоряна? Или из ЦСКА или Зенита заберём весь тренерский штаб?

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