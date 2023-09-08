Агкацев раскрыл,что Карпин сказал игрокам сборной России после матча с Египтом

Вратарь сборной России Станислав Агкацев прокомментировал ничью национальной команды с Египтом в товарищеском матче.

Матч завершился со счетом 1:1.

11 сентября команды встретятся еще раз.

– У команды получилось два разных тайма, что можете в целом сказать об игр?

– Тяжeлая игра получилась, мы мало тренировались в этом составе, всего два занятия, поэтому тяжело было найти какие-то игровые связи. Конечно, мы их наигрывали, но слишком мало времени, чтобы они закрепились.

Ребята все старались, моментами что-то получалось, моментами – нет. Ещe и поле не самого лучшего качества тоже мешало. Для первого матча в таком составе – нормально.

– Что сказал Валерий Георгиевич после матча?

– Самое главное – никто не получил травму на таком поле, а для первой игры – более чем.

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