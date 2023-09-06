Шалимов обратился к Абаскалю: он дал важный совет

Экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение «Спартака» от краснодарского клуба (0:2) в 7-м туре РПЛ.

«Эксперименты, перемены в «Спартаке» продолжаются – Литвинов и Пруцев играют на Кубок, и играют хорошо, но в составе на Краснодар обоих нет. Такое впечатление, что всем болельщикам пытаются доказать их неправоту.

Все говорят о Литвинове в старте, но его нет – есть ощущение, что на этом конкретном примере тренер пытается доказать свою стойкость, что он не поддается на давление. Не надо экспериментировать на «Спартаке», это команда, в которой нужен результат в каждом матче, а тренер должен соответствовать задачам.

Ушел комбинационный футбол, игра разрозненна – получает Промес мяч, пошел в ведение, уткнулся – отдал назад. Идеал – когда играл зимой российский состав, много комбинировали.

Эту игру можно ставить, это позиционная атака. А у «Спартака» сейчас все разрозненно, плохо работают фланги, где нет наигрыша», – сказал Шалимов.