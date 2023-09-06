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    Шалимов обратился к Абаскалю: он дал важный совет

    Экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение «Спартака» от краснодарского клуба (0:2) в 7-м туре РПЛ.

    «Эксперименты, перемены в «Спартаке» продолжаются – Литвинов и Пруцев играют на Кубок, и играют хорошо, но в составе на Краснодар обоих нет. Такое впечатление, что всем болельщикам пытаются доказать их неправоту.

    Все говорят о Литвинове в старте, но его нет – есть ощущение, что на этом конкретном примере тренер пытается доказать свою стойкость, что он не поддается на давление. Не надо экспериментировать на «Спартаке», это команда, в которой нужен результат в каждом матче, а тренер должен соответствовать задачам.

    Ушел комбинационный футбол, игра разрозненна – получает Промес мяч, пошел в ведение, уткнулся – отдал назад. Идеал – когда играл зимой российский состав, много комбинировали.

    Эту игру можно ставить, это позиционная атака. А у «Спартака» сейчас все разрозненно, плохо работают фланги, где нет наигрыша», – сказал Шалимов.

    • «Спартак» идет 9-м в РПЛ.
    • Команда не побеждает в чемпионате 4 тура.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 12 часов назад

      Рыжего физрука учить и учить надо. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +10

      tristitrut 13 часов назад


      народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм), теперь можно узнать всю информацию о пользователе даже если аккаунт скрыт: скрытые переписки, что смотрит, кого лайкает, кем интересуются, с кем переписываеться, все скрытые данные и все это анонимно. Измену можно вычислить на раз-два!!!!!!!!! ----- https://urly.fi/3ddm

      0
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      Рейтинг: +7281

      sochi-2013 14 часов назад

      Напомните, на каком месте сейчас команда Шалимова.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2445

      evgevg13 > sochi-2013 13 часов назад

      а у него есть команда?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7281

      sochi-2013 > evgevg13 8 часов назад

      Шо нетУ? По его умным высказываниям, подумал, что он Барсу тренирует.

      0
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      Рейтинг: +16128

      Алексей З 15 часов назад

      Не обращался он к Абаскалю , вы лжёте.
      Сделал разбор матча , как и все удивлён составом и игрой команды.

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      Рейтинг: +195

      The only one 15 часов назад

      Шалимов явно намекает, когда выгонят шумоголового, что бы его взяли.

      2
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      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды 16 часов назад

      Шалимов крутой специалист, но лишь в советах и студии с р а ч тв.

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